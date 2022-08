El artista lo hizo mientras iba en su carro y dio a conocer que todo se trataba de una broma que le salió cara.

Camilo se encuentra disfrutando de unos días de descanso antes de empezar con su gira por Estados Unidos y Puerto Rico.

Estos días los ha disfrutado junto a su esposa Evaluna Montaner y a su hija Índigo quien nació hace cuatro meses.

El colombiano contó que había pasado un momento muy vergonzoso con una persona desconocida cuando le hacía una broma a uno de sus amigos.

Estos son los detalles.

Esta es la razón por la que Camilo le pidió perdón a una señora después de gritar

A través de sus redes sociales, Camilo contó lo que le había sucedido mientras iba en su automóvil.

“Tengo que contarles algo que me pasó y que lo tengo todavía en la cabeza, fue muy chistoso, pero muy horrible”, dijo.

Todo se dio porque a su carro le está fallando el sistema para subir y bajar los vidrios y por ello debe abrir las puertas cuando quiere saludar a alguien.

“Yo estaba saliendo de la casa de unos amigos y afuera estaban ellos, entonces yo salí, y en modo de broma, como si estuviera bravo, les dije ‘¿qué mira?’, cerré duro y aceleré”, contó.

De lo que Camilo no se percató era que al frente había una señora que se encontraba paseando a su perro y escuchó todo.

“A mí me tortura pensar que esa señora llegó a su casa y les dijo a sus hijos: ‘no saben lo que me pasó, Camilo abrió la puerta de su carro y me gritó’”.

El artista dijo en sus historias, “señora, si usted está viendo esta historia, por favor escríbame un mensaje o alguna cosa y déjeme explicar lo que pasó”.

Así que con mucho respeto y ternura, el colombiano sigue en búsqueda de la señora para decirle que todo se trataba de una broma.

