Después de su sonado romance con la modelo Nicole Poturalski, con la que parecía ir muy en serio, Brad Pitt estaría soltero de nuevo, según información divulgada por diferentes medios.

Hace tan solo unas semanas no se hablaba de otra cosa que de la relación de Brad Pitt con Nicole Poturalski, una modelo alemana casada y con un hijo de 7 años que tenía un matrimonio abierto, por lo que su romance con Pitt no representaba ningún problema. Sin embargo, la emoción de los primeros meses se habría acabado pues una fuente muy amiga de los dos, informó al portal de noticias Page Six que ya no están juntos.

Los detalles de la supuesta ruptura siguen siendo un misterio, pero la fuente declaró: “Nunca fue tan serio como se decía que era” y agregó que lo de Brad y Nicole terminó ya hace algún tiempo. Hollywood ocupó todos los titulares del nuevo romance luego de ver al actor y la modelo en el aeropuerto de París, en una actitud bastante cariñosa. Se dijo entonces que se trasladaron al Château Miraval, la finca al sur de Francia donde Brad y Angelina se casaron.

Después de la separación de Angelina, aunque se le había relacionado con otras mujeres, Brad no había sido visto oficialmente con otra. De ahí que se creyera que la pareja iba realmente en serio, esto pese al matrimonio de la modelo con Roland Mary, dueño del Borchard, el restaurante de moda en Alemania, en donde se habría conocido la pareja.

Te puede interesar: Adele estaría saliendo con un rapero

Una posible razón del distanciamiento con Nicole, es que Brad y Angelina están definiendo la custodia de sus hijos en este momento y su relación podría poner en peligro el 50% del tiempo que pide el actor con sus hijos. Se supo esta semana por el lado de Angelina que se separó de otro de sus abogados, Priya Sopori, pero no se ha conocido cuál fue su razón para hacerlo.

Lo cierto es que Brad aguarda noticias de la custodia en su casa en Los Ángeles por cinco de sus seis hijos, ya que Maddoox cumplió 19 años en agosto y él mismo podrá decidir qué tiempo pasar con cada uno. Para la batalla final el protagonista de Érase una vez en Hollywood tiene una larga lista de testigos que ratificarían su devoción como padre.

También puedes leer: El nuevo rey de Instagram