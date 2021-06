Britney Spears: Justin Timberlake, Cher y más famosos que han mostrado su apoyo

Este 23 de junio, Britney Spears declaró en una audiencia sobre la tutela que tiene su padre, James “Jamie” Spears, sobre su patrimonio y sobre su vida personal. En una corte de Los Ángeles, la estrella solicitó que esta medida se levante y que ella pueda recuperar el control sobre su vida.

En sus declaraciones, que se hicieron de forma remota a través de una llamada virtual, la artista dijo, que luego de 13 años de la decisión de poner a su padre a cargo de custodia, “estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir”.

En su testimonio también reveló que desea formar una familia con su novio Sam Asghari. Sin embargo, debido a la tutela, la artista no puede removerse el DIU, un método de planificación. Britney aseguró que “quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía casarme. Tengo un DIU dentro de mí, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”.

Pero sus argumentos para darle fin a la tutela no terminaron ahí. Britney también contó que le recetaron litio en contra de su voluntad. En la llamada, la estrella relató que “es una droga fuerte. Puedes dañarte mentalmente si te quedas con ella por más de 5 meses. Me sentí borracha, ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Me tenían con seis enfermeras diferentes”.

Las desgarradoras declaraciones hicieron que varias celebridades se manifestaran en apoyo de la cantante. Aquí te contamos algunos de ellos.

Justin Timberlake

El exnovio de Britney escribió en su cuenta de Twitter: “Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney ahora mismo. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo atrás ... lo que le está pasando no está bien. A ninguna mujer se le debería impedir que tome decisiones sobre su propio cuerpo”.

After what we saw today, we should all be supporting Britney at this time.



Regardless of our past, good and bad, and no matter how long ago it was… what’s happening to her is just not right.



No woman should ever be restricted from making decisions about her own body. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

A través del documental “Framing Britney” se evidencio que Timberlake hizo parte del grupo de personas que contribuyó a la mala prensa que recibió la cantante, luego de que su relación terminara.

El actor y cantante publicó otro tuit afirmando que “Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro absoluto apoyo a Britney en este momento. Esperamos que las cortes y su familia actúen correctamente y la dejen vivir como ella quiera vivir”.

Mariah Carey

La cantante también utilizó su cuenta de Twitter para expresar su apoyo a Britney. Mariah escribió “Te amamos Britney. Permanece fuerte”.

We love you Britney!!! Stay strong ❤️❤️❤️ — Mariah Carey (@MariahCarey) June 23, 2021

Halsey

La también cantante acudió a la misma plataforma que los otros dos famosos. En un tweet escribió “Bendiciones para Britney y espero con todo mi corazón que la libertad le sea concedida por este sistema abusivo. Ella lo merece más que nada. Admiro su coraje por defenderse hoy”.

Bless Britney and I hope with my whole heart she is awarded freedom from this abusive system. She deserves it more than anything. I admire her courage speaking up for herself today. — h (@halsey) June 23, 2021

Cher

La reconocida artista fue etiquetada en una publicación del movimiento #FreeBritney. Ante el post, la cantante respondió “He escrito tantos exagerados y enojados [tuits]. Pero nada ha cambiado. Trataré de llamar. Puede que no funcione, pero trataré. #FreeBritney”.

I HAVE WRITTEN SO MANY ANGRY,OVER THE TOP TWTS,BUT THEY HAVE

CHANGED NOTHING.

I WILL TRY TO CALL.

MIGHT NOT GET THROUGH… BUT I WILL TRY#FreeBritney — Cher (@cher) June 22, 2021

Rose McGowan

La actriz, una de las caras más visibles en las denuncias contra Harvey Weinstein y del movimiento #MeToo, escribió en su cuenta “Britney tiene todo el derecho de estar enojada. ¿Cómo te sentirías si tu vida fuera robada, disecada y burlada? Oro para que ella pueda vivir su vida en sus propios términos. Paren de controlar a las mujeres. #FreeBritney”.

#FreeBritney: las reacciones de sus fans

Seguidores y activistas se han manifestado a través de redes sociales y en la ciudad de Los Ángeles. En medio de la audiencia, un grupo de fanáticos se reunió en el Grand Park para apoyar la solicitud de la artista y que se levante la tutela.

Aquí algunas de las demonstraciones en redes:

Cambiaron su medicación por litio. Le quitaron las tarjetas. La obligan a llevar un DIU para no poder tener hijos.



Y no contó nada antes porque pensó "que nadie la creería y se burlarían de ella".

Esto sucede porque hay machismo, y las feministas estamos con ella #FreeBritney pic.twitter.com/nmibejwiSC — Loreto Arenillas (@Loretoarego) June 24, 2021

Súbete perra, vamos a atropellar al papá de Britney Spears. #FreeBritney pic.twitter.com/7GTR73j32c — #SOSColombia (@CatanoRDaniel) June 24, 2021

Mientras Britney Spears sigue luchando por recuperar el control de su vida tras 13 años bajo la tutela de su padre, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a la cantante junto al ‘hashtag’ #FreeBritney. 🙌 pic.twitter.com/qiDqU9nFh8 — Cosmopolitan España (@Cosmopolitan_es) June 24, 2021

¿Qué sigue en el proceso?

Por el momento, el padre de la cantante seguirá a cargo del patrimonio de 60 millones de dólares de la cantante. El próximo 14 de julio habrá una audiencia judicial en la que se seguirá evaluando el caso.