A pesar de que lleva años sin actuar, Cameron Díaz, la rubia de Hollywood es reconocida por sus personajes en inolvidables películas como Loco por Mary, La Máscara y Los ángeles de Charlie, entre otras. Lo que no sabía es que antes de que le llegara la gran oportunidad en el cine, filmó un video porno.

En 1992 se estrenó en Estados Unidos el film She is no angel, considerado porno softcore, en el que Cameron era protagonista. En el video, de 30 minutos de duración, le daba vida a una joven de 19 años, que, acompañada por otra mujer, intentaban dominar a un hombre musculoso.

Apenas Cameron alcanzó la fama demandó a la productora de la cinta para que su participación nunca fuera vista, y el rumor es que pagó medio millón de dólares para intentar ocultar todo. Pero de nada valieron los esfuerzos de la estrella del cine, pues, aunque logró ganar ese juicio, finalmente salió a la luz.

El largometraje se filtró por una compañía rusa que lo vendía a 40 dólares e incluso se llegó a ofrecer de forma gratuita. Cameron, años más tarde irónicamente protagonizaría la cinta Nuestro Video Prohibido o Sex Tape en inglés, otra versión de su propia historia.

