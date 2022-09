En un acto histórico que ha marcado un antes y un después de la nación inglesa, ya que es la primera vez en la historia en la que la sesión del Consejo de Acceso ha sido televisada para el mundo entero.

El monarca de 73 años, Carlos III se dirigió a su nación para comentar: “el reinado de mi madre fue inigualable en su duración, su dedicación y su devoción”.

Carlos III es proclamado oficialmente Rey de Inglaterra Foto: GettyImages

Tras el fallecimiento de la Reina Isabel II, a los 96 años, este jueves a las 6:30 p.m. (hora local) el ahora rey asumió automáticamente el trono este sábado ante su nación en un acto ceremonial en el que han asistido su esposa, la reina consorte y su hijo, el príncipe William, recién nombrado príncipe de Gales y Cornualles.

La Lord Presidenta Penny Mordaunt, durante el acto de proclamación ha detallado los próximos pasos de la Proclamación del Rey, que incluyen ordenar que la confirmación de la ascensión del Rey se lea en todo el país, así como en ciudades como: Londres, Edimburgo, Cardiff y Belfast, como se hizo hace 70 años con la monarca Isabel II.

Asimismo, ha dado la orden de que se realicen salvas de armas tan pronto como se lea una Proclamación Principal a las 11 a.m. hora local desde el balcón con vistas a Friary Court en el Palacio de St. James.

“Carlos III es -por la gracia de Dios, del Reino Unido e Irlanda del Norte y de sus demás reinos y territorios- rey, cabeza de la república, defensor de la fe, a quien reconocemos toda fe y obediencia con humilde afecto, suplicando a Dios por quienes reinan, reyes y reinas, que bendiga a su majestad con largos y felices años para reinar sobre nosotros”, dijo, la Lord Presidenta Penny Mordaunt.

🔴El rey Carlos III firma el juramento que acaba de pronunciar ante el Consejo de Adhesión https://t.co/PM3BlQvcWR pic.twitter.com/e408kU8xm2 — Noticias CMM (@CMM_noticias) September 10, 2022

Este fue el discurso completo de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra

Señoras y señores.

Es mi más doloroso deber anunciarles el fallecimiento de mi amada madre, la reina.

Sé cuán profundamente ustedes, toda la nación - y creo que podría decir todo el mundo - se solidariza conmigo en la pérdida irreparable que todos hemos sufrido. Es el mayor consuelo para mí saber de la simpatía expresada por tantos a mi hermana y hermanos y que tanto afecto y apoyo abrumador deben extenderse a toda nuestra familia en nuestra pérdida.

A todos nosotros como familia, como a este reino y a la gran familia de naciones de la que forma parte, mi madre dio un ejemplo de amor duradero y de servicio desinteresado.

El reinado de mi madre fue inigualable en su duración, su entrega y su devoción. Incluso cuando estamos afligidos, damos gracias por esta vida tan fiel.

Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y pesadas responsabilidades de Soberanía que ahora me han pasado. Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el ejemplo inspirador que se me ha dado al defender el gobierno constitucional y buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los pueblos de estas Islas y de los Reinos y Territorios de la Mancomunidad en todo el mundo.

En este propósito, sé que me sostendrán el afecto y la lealtad de los pueblos cuyo Soberano he sido llamado a ser, y que en el desempeño de estos deberes me guiaré por el consejo de sus parlamentos electos. En todo esto, me siento profundamente alentado por el constante apoyo de mi amada esposa.

Aprovecho esta oportunidad para confirmar mi voluntad e intención de continuar con la tradición de entregar los ingresos hereditarios, incluido el Patrimonio de la Corona, a mi Gobierno en beneficio de todos, a cambio de la Subvención Soberana, que respalda mis deberes oficiales como jefe de Estado y jefe de la Nación.

Y al llevar a cabo la pesada tarea que se me ha encomendado, y a la cual ahora dedico lo que me queda de mi vida, pido la guía y la ayuda de Dios Todopoderoso

Al pronunciar su discurso, Carlos III ha sido proclamado rey por el Consejo de Adhesión, y los que estaban en la sala se unieron para decir “Dios salve al Rey”, después de lo cual se firmaron los documentos.

Una de sus órdenes como el nuevo rey de Inglaterra fue que tras su proclamación formal como nuevo rey de Inglaterra que el día del funeral de Isabel II sea declarado como un festivo nacional en Reino Unido. Se cree que será el 19 de septiembre.

También mencionó a Camilla, como su amada esposa, y por el apoyo constante que ha recibido en todo este tiempo. Seguidamente, el nuevo rey firmó el juramento, ante el Consejo de Ascensión y seguidamente su hijo, el nuevo príncipe de Gales, y la reina consorte, han firmado también ese documento como testigo s de la proclamación.

