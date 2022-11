Carolina Cruz comparte una foto de su bebé luego de salir de cirugía por su cabeza

Carolina Cruz dio a luz en febrero de 2020 a su segundo y último hijo, el pequeño Salvador, cuando todavía estaba con Lincoln Palomeque, sin embargo, al poco tiempo del nacimiento, fue notorio algunos problemas de salud del niño.

Una de las adversidades que ha tenido que enfrentar la presentadora de televisión con su bebé es el tamaño de su cabeza, a raíz de toda la lucha que ha pasado, recientemente ella quiso compartir un recuerdo relacionado con esta situación.

Para ser más exactos, la vallecaucana compartió una foto en la que se evidencia un importante momento del proceso del niño y aprovechó para contar cómo fue el procedimiento quirúrgico al que el menor fue sometido.

El sentido mensaje de Carolina Cruz

A través de su cuenta de Instagram, donde Carolina Cruz cuenta con más de 7 millones de seguidores, relató uno de los momentos más importantes por los que ha pasado Salvador para mejorar su condición de vida, este fue su mensaje:

“Hace un año exactamente a esta hora estabas en cirugía, la segunda de tu cabecita en menos de 3 meses. En esta foto, acababas de llegar a la habitación, tan fuerte, tan poderoso, tan capaz que, con solo mirarme, me has dado la fe, la fortaleza y la sabiduría que nunca pensé tener. Hoy, un año después, estás perfecto, sano, feliz, lleno de vida y con una energía única. Siempre te lo he dicho y te lo diré: me salvaste, Salvador”.

Asimismo, la exreina de belleza mostró un breve video protagonizado por el bebé, demostrando que tiene una muy buena actitud y fuerza para atravesar estos problemas médicos.

“El segundo video es de lo más tierno que he visto en mi vida: él haciéndose las nebulizaciones después de la cirugía”, añadió Cruz haciendo referencia al momento en el que el pequeño está conectado a una máquina.

La presentadora siguió presumiendo a sus hijos

Horas después, Carolina Cruz publicó una foto en la que el menor aparece acompañado de su hermano menor, Matías, y también agregó unas sentidas palabras:

“Mi hoy, mi ahora, mi vida, mi todo, mis hombres, los que Dios me prestó y se pasó conmigo, ¡es más de lo que alguna vez pensé soñé! Este par de hermosuras me han llevado por el viaje más alucinante, indescriptible, amoroso, real y honesto. Soy muy afortunada, ¡gracias, Dios! Te Amo, los amo”.