¿Continúa el rifirrafe entre Margarita Rosa de Francisco y Natalia París?

Margarita Rosa de Francisco es una de las personalidades colombianas que más llama la atención en redes sociales, especialmente en Twitter, donde participa con su opinión frente a diversos temas coyunturales del país.

Hace un tiempo fue el blanco de críticas de Natalia París, tras haber hecho un comentario sobre el presidente Gustavo Petro, la actriz le contestó muy cordialmente y parece que todo terminó ahí, sin embargo, la rencilla acaba de ser revivida en la misma plataforma.

Hace poco la caleña se pronunció desde su cuenta para responderle a Daniel Samper Ospina por un mensaje que hizo refiriéndose al gobierno del actual primer mandatario colombiano:

“Criticar al gobierno me parece sano cuando se valora en igual medida la gran propuesta que Colombia le está brindando al mundo en materia de economía solidaria y conciencia de la emergencia climática. Querido Daniel, ¿por qué hacerle eco a la banalidad y reduccionismo?”, empezó expresando Margarita Rosa de Francisco.

Más adelante, la escritora siguió haciendo referencia al tema, eventualmente el periodista le contestó, aunque de una manera muy serena y sin animar cualquier pelea:

“Cuando digas nos vemos como amigos que somos y me explicas por qué te parece banal que haga sátira con el gobierno de Petro y no con el de Duque, Santos, Uribe (o cualquiera, como lo he hecho): satirizo el poder, más allá de quien lo ocupe; no hacerlo me convertiría en militante”, fue la respuesta de Samper Ospina.

Natalia París ataca otra vez a Margarita Rosa de Francisco

Natalia París noto la conversación y quiso unirse, solo que, a diferencia del columnista y creador de contenido, lo hizo en un tono más agresivo:

“No mija, usted se ganó el rechazo de más de media Colombia que la quería por ser ‘La Mencha’. El permiso a los bandidos para seguir delinquiendo nuca será aceptado por un país que ha sufrido tanto miedo. Colombia rechaza la violencia, el odio a la clase trabajadora y pujante”, fueron las palabras de la DJ.

La protagonista de ‘Café con Aroma de Mujer’ se detuvo a contestarle, haciendo un llamado al respeto y comparando su respuesta con la de Daniel Samper:

“Qué pesar que esta réplica sea un motivo para insultar a Natalia París. Ella no fue ofensiva con su comentario. Daniel Samper me ha contestado respetuosamente. Es todo lo que necesitamos. Que sobre los temas que van saliendo se pueda reflexionar”.