Carolina Cruz expone a Lincoln Palomeque: “Nunca me propuso matrimonio”

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque conformaron una de las relaciones románticas más estables y duraderas de la farándula nacional. Sin embargo, tras varios meses de rumores, los famosos confirmaron en marzo de este año que se separaban, luego de catorce años de noviazgo y haber tenido dos niños, los pequeños Matías y Salvador, este último nació el año pasado.

Más allá de los motivos de la ruptura entre la presentadora de televisión y el actor, muchos se preguntan por qué nunca se casaron si tuvieron una relación por tantos años e incluso tuvieron hijos.

Curiosamente, hace poco la vallecaucana se pronunció en sus historias de Instagram con una ronda en la que respondió múltiples preguntas de sus seguidores, en las que tocó varios aspectos de su vida personal, incluyendo a su expareja.

Por un lado, Carolina Cruz mencionó que conforma con el padre de sus hijos un “súper equipo”, pero que está muy feliz disfrutando de su soltería. Sin embargo, los internautas no perdieron la oportunidad de tocar el tema del matrimonio, para sorpresa de algunos, ella no tuvo reparo en expresar qué piensa de esto y por qué no se casó con el cucuteño.

¿No cree en el matrimonio?

Una persona cuestionó a la exreina de belleza, relacionando su religión y el matrimonio, “¿Eres bien entregada a las cosas de Dios, pero no creer en el matrimonio?”, a lo que ella contestó:

“No es que no crea en el matrimonio, he ido a muchos matrimonios, sigo yendo a muchos matrimonios y sigo celebrando la vida y la unión de muchas personas que toman esta decisión. Que me parece una decisión muy, muy, muy seria…”.

A raíz de estas palabras, podría decirse que Cruz se toma muy en serio el matrimonio, por lo que la cosa no terminó ahí, tanto así que un fan le propuso casarse con él, y ella dijo que nunca nadie había hecho algo así:

“Explíquenme este espectáculo, tengo que aceptar, también que es la primera vez en la vida que públicamente me proponen matrimonio. ¿Qué es esto? Lindo, muac… (risas)”.

¿Por qué Carolina Cruz nunca se casó con Lincoln Palomeque?

La situación continuó y un internauta le preguntó lo que muchos querían saber, “¿Caro, por qué nunca quisiste casarte con Lincoln, no estabas segura con él?”, y ella respondió lo siguiente, dejando claro que ni siquiera hubo una propuesta por parte de Palomeque:

“Porque (él) nunca me propuso matrimonio. Nunca, nadie, me ha hecho una propuesta de matrimonio. Entonces, el matrimonio nunca ha estado en el radar ni en las opciones de mi vida”.