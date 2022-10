La fuerte respuesta de Carolina Cruz a sus detractores

Carolina Cruz es una de las presentadoras de televisión más exitosas en Colombia, así lo demuestra su carrera de casi veinte años en el mundo de la presentación. Empezó como reina de belleza, luego como presentadora en Canal RCN y hace unos pocos años se pasó a la competencia, a Caracol Televisión.

¿Por qué critican a Carolina Cruz?

Además de ser una de las conductoras de ‘Día a Día’, la vallecaucana también se ha dedicado a sus emprendimientos y sus otros proyectos con diversas marcas. Sin embargo, toda esta exposición la ha hecho susceptible a las duras críticas de las personas.

Por ejemplo, hace un tiempo, en pantalla, la ex Señorita Valle quiso demostrar cómo se pueden utilizar los libros como porta cuchillos en la cocina, algo que la hizo ganadora de cientos de comentarios negativos y hasta burlas.

Pero solo la semana pasada Carolina Cruz volvió a ser centro de críticas, pues en plena emisión del matutino de Caracol una invitada se desmayó, mientras Carolina Soto, su compañera, pedía auxilio para socorrerla, Cruz no hizo nada al respecto, lo que despertó la indignación de cientos de televidentes.

La respuesta de Carolina Cruz a sus críticos

La emprendedora prefirió dejar las cosas así y no hacer del tema algo más grande, sin embargo, a través de sus redes sociales, hace unos momentos se refirió a cómo hace para enfrentar las constantes críticas que recibe.

Resulta que a través de Instagram Stories, Cruz decidió hacer la dinámica de preguntas y respuestas con sus más de 7 millones de seguidores, una de las preguntas que más llamó la atención fue la siguiente: “¿Cómo haces para aguantar tanto, Carolina?”.

Ella contestó lo siguiente: “Pues depende de lo que sea aguantar para una persona, los chismes, el qué dirán, los comentarios, con todo lo que ha pasado, los memes. Eso para mí, de verdad, no es importante, yo no le doy importancia a lo que en realidad no es importante en mi vida.

Yo tengo muchas cosas que hacer, me mantengo con días muy ocupados, sobre todo dedicándole importancia a lo que es valioso para mí, mis hijos, mi familia, mi empresa, la fundación, a mi trabajo, a eso es lo que le boto toda la energía, lo otro no, no vale la pena”.

Otra pregunta curiosa que recibió la presentadora de televisión fue esta: “¿Qué dices de lo que se anda hablando de ti?”, sin especificar muchos, entonces ella contestó: “¿Qué de tanto? Porque de mí se dicen muchas cosas, entonces si me pongo a aclarar cada una de las cosas, pues, no termino nunca entonces cuál de todos los temas serán”.

¿Es difícil trabajar con Carolina Cruz?

Asimismo, un internauta la cuestionó sobre si es odiosa o no, al hacer referencia a un video que se hizo popular en TikTok en el que una persona afirmaba que era muy difícil trabajar con ella. Carolina Cruz confesó que no cree ser así, que es un tema relacionado a las opiniones de cada uno.

La también modelo agregó que para calificar a alguien de odiosa o insoportable se debe convivir con esa persona, cuando se tiene la oportunidad de conocer a más profundidad.