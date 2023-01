Carolina Gómez dejó sin palabras a sus seguidores con sexy bikini: Así luce

Carolina Gómez es una de las actrices colombianas más queridas, saltó a la fama en 1993 cuando quedó coronada como Señorita Colombia y al año siguiente quedar como primera finalista en Miss Universo, desde entonces se ha desenvuelto como modelo, presentadora y, evidentemente, actriz.

Lee también: Así es cómo Danna García recuerda su papel en ‘Café con Aroma de Mujer’

Aquí encuentras más contenidos como este

Entre los proyectos más recientes de la caleña está el protagónico de ‘La Venganza de Analía’, un rotundo éxito en la pantalla chica y en las plataformas de streaming, y su participación en el reality del Canal RCN, ‘MasterChef Celebrity’, de donde tuvo que retirarse por cuestiones de salud.

Carolina Gómez y su vitamina D

Aunque no tiene algún proyecto al aire de momento, la actriz continúa siendo muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde actualmente tiene casi un millón y medio de seguidores.

En este tipo de espacios comparte algunos tips sobre manera de vivir pero de vez en cuando también habla de algunos detalles de su vida personal.

Sin embargo, esta vez la exreina se llevó todos los halagos de sus seguidores gracias a una fotografía que publicó en la que resaltó la vitamina D y además mostró lo linda que está.

“Good mornin’!! Y que tal un poquito de vitamina D natural hoy? La piel produce Vitamina D al exponerse al sol y la misma ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Muchos estudios han demostrado que el déficit de Vitamina D tiene una afectación en temas dermatológicos como el acné, la rosácea, la psoriasis o la dermatitis”, escribió la empresaria.

También escribió “disfruta entre 10 y 15 mins de Sol diariamente. No olvides después de eso protegerte con un bloqueador solar adecuado para tu piel y que tenga 50+SPF”.

Sin duda los comentarios de sus más de 1,3 millones de seguidores no demoraron en llegar: “Guapuri”; “Nada mejor que la vitamina D al natural abrazos!!!”; “Maravilloso estar cerquita del mar, disfrútalo, qué suerte tengo de vivir a su lado!!!”; “Hermosa como siempre, brillas mucho, te quiero”; “La reina de reinas”; “Hermosa, mi amor platónico a pesar de los números muero por ella”; “Día de verano me encanta la vitamina D natural”; “Divinaaa. Cuando sea grande quiero ser como ella”; “Eres realmente linda, te felicito y gracias por la recomendación. Bendiciones”.

Salud de Carolina Gómez

Finalizando el 2022 Carolina Gómez se pronunció en su cuenta oficial para hablar sobre su estado de salud, estas fueron sus palabras:

“Este año tuve varios temas de salud (nada grave y TODO bajo control afortunadamente) que hicieron que mi cuerpo cambiara drásticamente en pocos días. Volver a mi normalidad física ha sido un trabajo más que nada mental y de aceptación al cambio. Hoy considero que ya estoy de vuelta a lo que estaba acostumbrada a ver. NO ES PERFECTO ni mucho menos, pero es mío. Lo acepto y lo quiero como es.

No pude hacer ejercicio de la manera en que lo hago habitualmente, Algo de inflamación también me afectó y lo que decidí hacer fue amar al ser que veía en el espejo.

Me hablé bonito, con compasión, me reí en los días difíciles, lloré cuando lo necesité y después de AÑOS de ver el espejo como un reto en mi vida; logré verlo con unos ojos compasivos que solo me llevaron a concluir que el espejo NO es mi enemigo. Mi ‘enemigo’ es mi cabeza cuando la dejo deambular por rumbos tóxicos. Decidí compartir esto hoy porque sé que hay cientos de personas como yo. AMENSE. SON HERMOSXS”.

Por el momento, la actriz no ha publicado nada más acerca de bajonazos en su salud y según sus publicaciones todo en su vida va muy bien.