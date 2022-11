Carolina Gómez presume su cuerpazo con esta reveladora foto

Carolina Gómez es una de las actrices colombianas más queridas, saltó a la fama en 1993 cuando quedó coronada como Señorita Colombia y al año siguiente quedar como primera finalista en Miss Universo, desde entonces se ha desenvuelto como modelo, presentadora y, evidentemente, actriz.

Entre los proyectos más recientes de la caleña está el protagónico de ‘La Venganza de Analía’, un rotundo éxito en la pantalla chica y en las plataformas de streaming, y su participación en el reality del Canal RCN, ‘MasterChef Celebrity’, de donde tuvo que retirarse por cuestiones de salud.

Aunque no tiene algún proyecto al aire de momento, la actriz continúa siendo muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde actualmente tiene casi un millón y medio de seguidores. En este tipo de espacios comparte algunos tips sobre estilo de vida, pero de vez en cuando también habla de algunos detalles de su vida personal.

Carolina Gómez experimentó problemas de salud este año

Por ejemplo, hace unas cuantas horas, Carolina Gómez se pronunció en su cuenta oficial para hablar sobre su estado de salud, estas fueron sus palabras:

“Este año tuve varios temas de salud (nada grave y TODO bajo control afortunadamente) que hicieron que mi cuerpo cambiara drásticamente en pocos días. Volver a mi normalidad física ha sido un trabajo más que nada mental y de aceptación al cambio. Hoy considero que ya estoy de vuelta a lo que estaba acostumbrada a ver. NO ES PERFECTO ni mucho menos, pero es mío. Lo acepto y lo quiero como es.

No pude hacer ejercicio de la manera en que lo hago habitualmente, Algo de inflamación también me afectó y lo que decidí hacer fue amar al ser que veía en el espejo.

Me hablé bonito, con compasión, me reí en los días difíciles, lloré cuando lo necesité y después de AÑOS de ver el espejo como un reto en mi vida; logré verlo con unos ojos compasivos que solo me llevaron a concluir que el espejo NO es mi enemigo. Mi ‘enemigo’ es mi cabeza cuando la dejo deambular por rumbos tóxicos. Decidí compartir esto hoy porque sé que hay cientos de personas como yo. AMENSE. SON HERMOSXS”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta publicación es que el mensaje de Gómez fue acompañado por una foto a modo selfie de espejo, ella aparece luciendo ropa interior, un top y una tanga en negro, dejando claro, una vez más, la figura envidiable que tiene. Según lo que dijo en Instagram Stories, esta foto se la tomó antes de entrenar.

Las reacciones que dejó la espectacular imagen

Este post de la exreina de belleza tiene más de 30 mil likes y cuenta con cientos de comentarios por parte de los internautas:

“¿De qué se trata el mensaje? Yo la veo regia, ojalá una se viera así a los cuarenta y tantos”, “En los ojos correctos siempre serás perfecta”, “¿Sabes? Verte en la serie de Lucifer me emocionó mucho, no solo por esa representación latina sino por lo hermosa que te vez”, “Es verdad que debemos amar nuestro cuerpo, la vida cambia sin preguntarnos” y muchos más.