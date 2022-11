Catar 2022: así desafió la Selección de Alemania a la FIFA con su protesta

El hecho se da luego de que la FIFA le prohibiera a Manuel Neuer, portero de la Selección Alemana portar el brazalete LGTBI en el Mundial de Qatar.

¿Qué pasó con la Selección Alemana de Fútbol?

Neuer tenía la intención de saltar al campo con el brazalete “One Love”, sin embargo, de hacerlo en Qatar se habría expuesto a una multa para su federación y el árbitro debía amonestarlo con tarjeta amarilla al inicio del encuentro deportivo.

Así que la decisión de Alemania fue desafiar a la FIFA con este simple hecho en la fotografía previa al encuentro futbolístico.

Esta es la selección Alemana, así acaban de protestar ahora contra la FIFA por la prohibición de llevar el brazalete arcoiris

“Fue una clara amenaza contra nosotros. Fue una demostración de poder sin precedentes por parte de la FIFA. No queremos pelear esta batalla cargando a nuestros jugadores”, sostuvo Bernd Neuendorf, presidente de la Federación alemana.

Sin embargo, la ministra de Interior de Alemania, Nancy Faeser, apareció en el palco del estadio Khalifa Data con el brazalete, estando al lado de las autoridades de Qatar.

En la cuenta de Twitter la Selección de Alemania justificó su gesto en Qatar

“Con nuestro brazalete de capitán queríamos dar ejemplo de valores que vivimos en la selección: la diversidad y el respeto mutuo. Sea ruidoso junto con otras naciones. No se trata de un mensaje político: los derechos humanos no son negociables. Eso debería ser evidente. Pero lamentablemente todavía no lo es. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Prohibirnos la venda es como prohibirnos la boca. Nuestra postura se mantiene”, reza el comunicado en su cuenta de Twitter.

"Queríamos usar el brazalete para defender los valores que tenemos: diversidad y respeto mutuo. Queríamos que nuestra voz se escuchara. Los derechos humanos no son negociables. Negarnos el brazalete es negar nuestra voz".



✍️ Selección Alemana #GER #Qatar2022

Japón le ganó a Alemania 1-2

La Selección de Japón dio una nueva campanada en el Mundial de Qatar 2022 después de vencer este miércoles 23 de noviembre a la Selección Alemania por 1-2 en el estadio Khalifa Data en un encuentro en el que se destacaron contra el equipo europeo que tuvo ocasiones para ganar el partido.

Con anotaciones de Doan y Sano quienes le dieron los tres puntos al equipo nipón.