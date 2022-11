¿Chichila Navia confirma que quiere tener más hijos con Santiago Alarcón?

Cecilia ‘Chichila’ Navia es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana, tiene una extensa carrera en el medio y sus proyectos siguen siendo un éxito, por ejemplo, la serie que protagonizó hace poco en Prime Video, ‘Cochina Envidia’, al lado de su prima, Carolina Cuervo, Ana María Orozco y Yeimy Paola Vargas.

Lee también: Laura Acuña se estrenará como actriz en esta película

Aquí encuentras más contenidos como este

Asimismo, su vida personal es algo de lo que están pendientes los colombianos y eso se nota en sus redes sociales. Por ejemplo, recientemente decidió activar la herramienta de preguntas en sus Instagram Stories, “¿Qué quieres saber o qué quieres decir?”, así empezó la dinámica de la actriz.

Fueron diversas las cuestiones que le llegaron a la huilense, entre ellas, un seguidor le preguntó: “¿Les hubiera gustado tener más hijos?”, vale tener presente que ella está casada con el también actor Santiago Alarcón, tienen una relación de más de veinte años y tienen dos niños.

Al recibir esta interrogante, Chichila Navia aclaró que no está embarazada y que no esperar volver a quedar encinta, sin embargo, confesó que en un momento sí quiso tener más hijos con el antioqueño.

“Resulta que yo quería tres hijos, porque me parece un número democrático, y Santiago quería dos. Cuando tuve el segundo dije: uno es muy poquito, dos son un montón. ¡Basta, perfecto, estuvo!”, fueron las palabras de la intérprete.

¿Quiénes son los hijos de Chichila Navia y Santiago Alarcón?

Los dos actores se casaron en 2005 luego de varios años de noviazgo y haberse conocido mientras estudiaban arte dramático, fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Matías y María, que de vez en cuando participan en los videos divertidos que publican en sus redes sociales, de hecho, tienen un canal de YouTube en conjunto.

Además: Protagonistas de A Grito Herido, serie de Prime Video, cuentan todos los detalles

¿Cómo llegó la actriz a Cochina Envidia?

En conversación con Cromos, la celebridad recordó cómo fue el proceso de casting para esta serie de comedia que ya está disponible en Prime Video:

“En mi caso, Caro cuando escribió la versión para teatro me llamó, pero yo no vivía aquí en Colombia, entonces no pude estar, tuve mucha tristeza, mucha nostalgia de no poder estar. Luego de eso tuvimos otro intento, antes de pandemia, para montar la obra, tampoco se pudo. La tercera es la vencida, Caro me llamó un día, me dijo: ‘Mi Chichi, Prime Video está interesado, quiero ponerte ahí, ¿te gustaría?’, yo le dije: ‘Por supuesto, mamita’ y aquí estoy.”.