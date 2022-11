Protagonistas de A Grito Herido, serie de Prime Video, cuentan todos los detalles

Prime Video sigue apostándole al talento nacional y la más reciente muestra de esto es su nueva serie original, llamada ‘A Grito Herido’, la cual estrena este viernes 11 de noviembre. Con cinco protagonistas llenas de talento, Verónica Orozco, Diana Ángel, Yolanda Rayo, Jeimy Osorio y María Elisa Camargo.

También te puede interesar: Fotos: Michael Douglas reaparece irreconocible y preocupa a varios seguidores

Aquí encuentras más contenidos como este

Esta producción es una comedia romántica que cuenta la historia de cinco amigas de diferentes edades y contextos, que se reencuentran en la boda de una de ellas y a partir de la pasión que comparten por el canto se ven inmersas en una nueva aventura que les puede cambiar la vida para siempre.

Cromos entrevistó a las protagonistas a de A Grito Herido para conocer un poco más sobre este proyecto y cómo fue la experiencia.

Cromos: ¿Cuáles atributos destacan sobre sus personajes?

Yolanda Rayo: Yo diría que definitivamente diría que nunca es tarde, para cumplir sueños, para perder las ganas, para nada, para el amor, en el caso desde mi personaje.

Jeimy Osorio: Cada día es una oportunidad para recomenzar, el perdón es primordial y un grupo de apoyo lo es todo.

Verónica Orozco: Yo también hablaría del perdón, de que el amor todo lo vale, lo hago en pregunta, y la amistad.

Diana Ángel: Es trabajadora, es una gran madre y está enamorada.

María Elisa Camargo: Se permite soñar mucho, se permite todavía ser niña, tener esa alma que siento que uno nunca debe perder y siempre hay una oportunidad para coquetear.

C: ¿Cómo fue la experiencia con el proceso de quedar seleccionadas para A Grito Herido?

YR: el proceso de casting fue muy complicado porque nos tocó hacerlo en plena pandemia, pero lo mágico de esto es que Prime Video nos dio la oportunidad, porque esto viene de un piloto que se hizo hace varios años, estamos tres de las que estuvieron en ese piloto y nosotras tres fuimos las primeras casteadas, eso fue maravilloso.

MEC: se ha movido mucho, mi personaje antes era el de Vero, Diana hacía el mío, fue un tetris, porque todo el mundo decía que así el destino lo quería tal cual porque realmente por la pandemia se extendió mucho el tiempo del rodaje y eso hizo que cambiaran mucho las agendas de las otras personas que estaban confirmadas, entonces muchas tuvieron que salir, unas renunciaron, otras reemplazamos y creo que al final quedó perfecto.

Además: Vogue demandó a Drake y 21 Savage por 4 millones de dólares

C: ¿Cuál creen que sea el motivo principal por el que los espectadores debemos ver esta serie de Prime Video?

YR: Porque ahí van a ver a la amiga, a la tía, a la mamá, todos los personajes son tan reales, pueden estar a la vuelta de la esquina, porque la puede ver desde el más pequeñito hasta el abuelo, todo es tan familiar y por el ingrediente principal, que creo yo, hace esta magia, si no hablo desde lo técnico, y es poder, aparte de contar tu historia, cantar tu historia.

MEC: hablamos mucho de lo femenino, pero también el mundo masculino es muy chévere, no es solo una cosa para mujeres, también hay hombres que se van a poder identificar, la contraparte masculina está súper presente.

C: Como actrices, ¿qué opinan de que plataformas como Prime Video le apuesten al talento colombiano?

VO: me parece maravilloso que se expanda el mercado, que se abran nuevas formas, me parece que es necesario también, maravilloso para todas nosotras, para los actores, pero era algo necesario en un momento en el que debía haber una expansión, sin duda.

MEC: aquí hay estándares de calidad muy altos, a nivel técnico, los creativos, los escritores, mira cómo nos copian todas las historias, los mercados más grandes están haciendo remakes de cuentos colombianos, entonces siento que a nivel calidad para ofrecer tiene todo el sentido que nos estén buscando las plataformas.

C: Para María Elisa y Jeimy, ¿cómo fue la experiencia de unirse al elenco colombiano? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Verónica y Diana, tienen más experiencia trabajando juntas.

MEC: yo soy prácticamente colombiana, soy ecuatoriana de familia colombiana, gran parte de mi carrera la he hecho acá, por más que haya hecho cosas en el extranjero. Tal vez para Jeimy sí es un mundo nuevo.

JO: yo he vivido en Colombia, tuve la oportunidad de ser Celia, lo que yo amé de trabajar en aquel momento fue que me hicieron sentir en casa, así cómo me acabo de sentir aquí, todo el tiempo me hicieron sentir en casa, me atendieron muy bien, recibí mucho cuidado, cariño y atención. Además, todas estas niñas, con esa frescura que tienen, a mí me dieron muchas ganas de ser de ese parche, la verdad me abrí, me lo disfruté muchísimo.

C: Para Verónica y Diana, ¿cómo fue el reencontrarse y trabajar de nuevo juntas en un proyecto?

VO: nos la pasábamos juntas, en el motorhome de ella y ella en el mío.

DA: nos tenían separadas, pero no lo lograban.

VO: fue increíble, un gran regalo y es eso, un gran reconocimiento a toda una carrera que ha tenido tropiezos, hemos sido muy guerreras las dos, en este medio hemos hecho de todo.