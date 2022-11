Chloé Lauvergnier, la periodista francesa al servicio del fact checking

Chloé Lauvergnier llegó a Colombia para ser periodista del programa “Los Observadores” del canal de noticias internacionales France 24 desde el 2014. Trabajó en París hasta el 2019, antes dé venir a Bogotá e iniciar este programa de verificación de hechos.

En entrevista con la revista Cromos Chloé nos habló de su programa y la forma de hacer periodismo en el país.

¿Qué diferencias ha encontrado, en cuanto a las formas y los conceptos de ejercer el periodismo en América Latina y Europa?

Diría que hay muchas formas de ejercer el periodismo en ambos continentes. Sin embargo, en general, hay medios de comunicación públicos más “fuertes” en Europa, y con más presupuesto. En el Reino Unido, existe la BBC, en Alemania, la Deutsche Welle, en Francia, Radio France Internationale y France 24, etc. Estos medios de comunicación ofrecen programas de calidad, en varios idiomas, sacan investigaciones, y el hecho de que sean públicos no significa que son de los gobiernos.

Otra diferencia: en general, ejercer el periodismo en América latina es más peligroso que en Europa, especialmente cuando se trata de cubrir temas como: corrupción, derechos humanos, conflictos armados… En Colombia, tres periodistas ya fueron asesinados en el 2022, según la ONG Reporteros sin fronteras. Cerca de Colombia, me impactó mucho también el asesinato del periodista británico Dom Philipps en la Amazonia brasileña.

¿Cómo define el fact checking?

Literalmente, significa “verificación de los hechos”: es la base del periodismo. Implica verificar dónde, cuándo, en qué contexto, por qué, etc. ocurrieron los hechos.

Sin embargo, obviamente, esta expresión se refiere también a una práctica bastante específica: verificar los discursos de las personalidades públicas y de los organismos públicos para rectificar sus errores factuales; verificar los rumores, las informaciones/ imágenes falsas que circulan en las redes sociales.

¿Qué son “Los Observadores”?

Es un servicio de France 24 que cubre las noticias a partir de imágenes aficionadas, es decir imágenes que fueron tomadas por personas que no son periodistas/fotógrafos profesionales. Se trata de fotos y videos que encontramos en las redes sociales, o que los ciudadanos nos envían directamente.

El servicio se llama “Los Observadores” porque consideramos que estas personas son nuestros “ojos” en el mundo: alertan sobre ciertos asuntos, con sus imágenes y sus testimonios. Desde la creación de este servicio, en el 2007, hemos construido una red de “observadores” en todo el mundo.

Las imágenes aficionadas son útiles porque no hay periodistas por todos lados, todo el tiempo, para cubrir todo lo que pasa. Además, en varios países, los periodistas no pueden trabajar normalmente, porque hay guerras, censura, amenazas… Y estas imágenes permiten hablar de asuntos bastante originales, no cubiertos por las agencias de prensa.

Obviamente, trabajar con imágenes aficionadas implica verificarlas, es decir comprobar dónde, cuándo, en qué contexto, etc. fueron tomadas. En nuestro servicio, usamos varias técnicas y herramientas para hacerlo. Además de las historias -reales- que publicamos a partir de estas imágenes, nuestro servicio también trabaja sobre “fake news” que circulan en las redes sociales: imágenes sacadas de contexto, modificadas a nivel visual, etc. En este sentido, “Los Observadores” es considerado como el servicio de fact-checking de France 24.

¿Considera que el fact checking se le ha convertido en una pasión? ¿Cómo llegó a esta actividad?

El fact-checking -cuando se trata de verificar “fake news”- no es mi pasión. Pero verificar imágenes aficionadas es muy interesante porque implica investigar, a veces durante varios días, o incluso varias semanas. En el 2018, trabajé durante varias semanas sobre un solo video, que mostraba militares cameruneses ejecutando a civiles, lo que permitió denuncias graves violaciones de derechos humanos. Me pareció apasionante.

Empecé a trabajar en “Los Observadores” en el 2014, con un contrato de “aprendizaje”: trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Después de eso, seguí trabajando para este servicio.

¿Cómo mantener la fidelidad de una red de miles de “observadores” aficionados alrededor de todo el mundo?

Miles de personas han contactado nuestro servicio desde el 2007. Muchas nos contactaron solo una vez, y otras lo hicieron varias veces, para señalar distintos temas. Para mantener su fidelidad, es importante mostrarles que siempre estamos presentes para escuchar y difundir sus historias, que son importantes para ellos. En nuestras redes sociales, intentamos también responder a todos los mensajes que recibimos.

Sin embargo, la gran mayoría de nuestros “observadores” están en Africa, donde France 24 tiene más audiencia. En América latina, poca gente nos contacta de forma espontánea.

¿Qué les recomienda a los periodistas más jóvenes y en formación, en relación con la verificación de hechos?

Recomiendo que siempre lo hagan, para no difundir imágenes o informaciones equivocadas. También recomiendo que aprendan las técnicas y herramientas que existen en Internet, para verificar los hechos.