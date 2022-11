“Soy colombiana, diseñadora de profesión, y productora audiovisual de corazón. Soy una persona organizada, metódica y apasionada por lo que hago”, comentó para revista Cromos Mariana Franco quien como inmigrante en Estados Unidos quiere ayudar a muchos artistas latinos a conquistar el mercado anglo.

Mariana Franco, la mujer que ayuda a artistas latinos a llegar al mercado anglo Foto: Cortesía

¿Quién es Mariana Franco, y cómo llega a trabajar con grandes bandas musicales?

Empecé a trabajar con bandas musicales desde la universidad, cuando me dedicaba a dirigir y producir video clips de amigos o de bandas que lo necesitaran. Fue un trabajo de mucha enseñanza ya que era un espacio colaborativo en donde ninguno sabía lo que estaba haciendo, pero todos teníamos mucha pasión por la música y por crear espacios de ficción, que era lo que nos empujaba a no parar de crear.

Años después, y tras mucha introspección y entendimiento de mis fortalezas y habilidades como profesional, me enfoqué en el entretenimiento en vivo y en ayudar a artistas a desarrollar y enriquecer sus proyectos musicales. La oportunidad de trabajar con artistas de la talla de Aerosmith, Residente, Andrés Calamaro, Incubus, Café Tacuba etc lo detonó un golpe de suerte, pero fue consecuencia directa de ese trabajo que venía haciendo de entender que quería hacer, en que era en lo que más habilidad tenía, y verbalizar lo que me apasionaba y en lo que quería enfocar mi profesión.

Una vez entendido esto, fue la suerte la que me puso en el lugar y momento correcto, y afortunadamente yo estaba preparada para recibirla.

¿Cómo es vivir fuera y abrirse campo en la música?

Ser inmigrante es una vida de sacrificio, resiliencia y soledad. Pero al mismo tiempo es una vida de ambiciones, sueños y crecimiento. Es crecer lejos de la familia y de lo conocido, pero al mismo tiempo es hacer familia en la diversidad y encontrar la aventura en lo desconocido. Es una constante búsqueda por un balance y es reinventarse a diario para aprovechar al máximo las oportunidades que se van presentando en la adversidad. La industria de la música es, para mi, una de las industrias más apasionantes, interesantes y volátiles que existen. Una estrategia de marketing implementada con éxito a un artista, puede ser a la siguiente semana una idea obsoleta.

Abrirse camino en esta industria es ser consciente de esa impermanencia. Es tener los ojos abiertos a nuevas tendencias, los oídos entrenados a diferentes géneros, y la cabeza siempre abierta a proponer ideas arriesgadas y novedosas.

Trabajas con latinos apoyándolos a entrar en la industria , cuéntanos cómo es ese proceso

Trabajo ayudando a artistas latinos a hacer de sus proyectos negocios sostenibles, coherentes y perdurables. La música es muy importante, pero hay que hacer un negocio de ella, porque el tener talento no es suficiente. Hay que entender todas las verticales de la industria, y hacer de todas ellas un negocio. Al final, la idea es que la música llegue cada día a más oídos y esto sólo se logra trabajando de manera constante y entendiendo que la incomodidad despierta la recursividad y la creatividad.

¿Qué viene para mariana en su futuro?

El futuro es complemente incierto, para mi y para todos nosotros, pero por ahora seguiré con la meta de apoyar y trabajar por y para mi cultura, por sus sonidos y por seguir amplificando las voces que nos representan.

¿Cómo llega mariana franco a ser una mujer exitosa?

El éxito es un concepto muy relativo. Hay quienes miden el éxito en premios, o en números, o en bienes materiales. Para mi el éxito es vivir de lo que me apasiona, y ser feliz con lo que tengo en la actualidad, sea mucho o sea poco, pero aprovecharlo y utilizarlo de la mejor manera.

En este orden de ideas, para mi el éxito llegó cuando dejé de tenerle miedo al cambio y empecé a disfrutar y vivir de las aventuras y de la incertidumbre, y cuando me di cuenta que podía vivir de mi pasión y reinventarme infinitas veces.

¿Cómo es la industria musical en este momento?

La industria de la música es rápida, cambiante, difícil, divertida y conlleva mucho trabajo y mucha resiliencia. Hay mucho de prueba y error en ella, y hay que estar actualizado y saber de todo un poco.

Hay que saber rodearse de profesionales y especialistas que te ayuden a enriquecer tu proyecto, que crean en el y tengan la misma pasión por trabajar contigo, y hay que aprender a encontrar un balance entre el arte y el negocio, pero repito, mucho de ella es prueba y error. Hay que divertirse y ser siempre activo, creativo y reactivo.