Memo Orozco está de vuelta con sus entrevistas a niños como nos tiene acostumbrados. pero esta vez en formato de audio con el podcast Palabras de Mayores de RCTV. Pasó por revista Cromos y nos dio un adelanto de esta primera temporada.

¿Qué son Palabras de Mayores?

Es un programa de radio en el formato de podcast, con la particularidad que no trata de un tema sino de una palabra. Todo lo que se les ocurre a los niños con palabras que nosotros los adultos creemos que los niños no tienen el conocimiento o la capacidad para explicarlas, y resulta que sí.

¿Cuáles son algunas de esas palabras?

Los niños tienen una percepción muy diferente de las cosas. Hablamos de muerte, de soledad, de virus. Digamos que todo eso de la pandemia nos ha nutrido. Los ha hecho crecer o madurarse de una forma distinta.

¿En qué ciudades grabaron?

Con todos los protocolos de bioseguridad logramos grabar con niños de Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla.

¿Cada cuánto salen los capítulos?

Cada martes los pueden escuchar. Ya hay tres capítulos disponibles, de aproximadamente 24 minutos. En esta primera temporada habrá 10 capítulos y esperamos tener más en una segunda temporada. Lo mejor es que pueden escucharlos cuando quieran y repetirlos sin límite.

¿Qué has descubiertos en esas entrevistas con los niños?

Los niños son los más damnificados con esto de la pandemia: muchas horas de encierro, perdieron a sus amiguitos, les hace falta ir al colegio. Yo lo veo con mis dos hijos pequeños y eso a uno le quebranta el corazón. En realidad, ha sido muy duro para ellos.

¿Qué edades tienen los niños que participan en esta primera temporada del programa?

Entre la edad de 6 a 8 años fueron la mayoría. Siempre estuvimos buscando que no tengan ese conocimiento de preadolescente, sino más bien como ingenuo. Es una edad en la que tienen por contar todo eso que han absorbido de los adultos, pero en su propia versión.

¿De dónde te viene esa afinidad y gusto para hablar con los niños?

En mis inicios en radio yo era como un “radiotuber”, generando unas sinergias, que asimilan muy bien los niños. Y al día de hoy digo que la afinidad que tengo con ellos es porque nunca les he hablado como los adultos normalmente lo hacen. Yo trato de hablar con ellos de tú a tú. No sé si es muy por mi estatura que me ven como otro niño (risas).

¿Tienes alguna anécdota que recuerdes de esas conversaciones con los niños?

Claro que sí. Cuando hablamos de la palabra “muerte”, uno se imagina como adulto una túnica negra, tristeza, calavera, lágrimas, y resulta que ellos se mueren 10 veces al día jugando PlayStation y pulsan el botón de revivir.

Otra anécdota que tuve fue en un avión. Me llevaron una niña y me pidieron que hablara con ella, porque viajaba sola y no hacía sino llorar. Cuando le pregunté por qué lloraba, me responde que ella no se quería morir. Le pido que me explique a qué se refiere y me dice que le dijeron que cuando uno se moría, se iba al cielo y como estaba por los cielos, pensaba que estaba muerta. Entonces, una respuesta tan inocente es la prueba de que nosotros los adultos explicamos las cosas a medias y suponemos que todo se entiende.

¿Dónde se puede escuchar Palabras de Mayores?

En la plataforma RTVCPlay, aunque también está disponible en Spotify, Deezer, Apple y directamente en el siguiente link: https://www.rtvcplay.co/series-al-oido/palabras-de-mayores

