Concierto Coldplay Bogotá 2022: celebridades y artistas que asistieron al evento

Coldplay está de gira con ‘Music of The Spheres’ el mismo nombre del álbum de la banda británica que salió al mercado el año pasado. Las canciones más sonadas del álbum son como ‘Let Somebody Go’ (tema grabado en conjunto con Selena Gómez), ‘Humankind’, ‘Biutyful’, ‘Coloratura’ y varias más estuvieron presentes en este evento musical llevado a cabo el viernes 16 de septiembre en el Parque Simón Bolívar

