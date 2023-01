¿Quién es Rama X, el rey de Tailandia que se considera un semidiós?

El 5 de diciembre, Tailandia celebraba el Día Nacional, que se estableció para conmemorar el natalicio del rey Bhumibol Adulyadej, quien administró en el país del sudeste asiático durante siete décadas hasta su muerte, el 13 de octubre de 2016. Fue el que dio paso a su cuestionado hijo Rama X.

En enero de 2021, Rama X condenó a 43 años de cárcel a una exfuncionaria por supuestamente difamarlo en redes sociales, convirtiéndose en la pena más alta impuesta en su país por este delito. Pero eso no es nada, también envió a la cárcel a su exconcubina, Sineenat Wongvajirapakdi, y le devolvió el lugar de consorte real a la reina Suthida.

Con Suthida viajó a Baviera, Alemania, donde pasa la mayor parte del tiempo, y lo hizo también acompañado de 30 perros. La prensa europea no le quita el ojo de encima y publicó que serían al menos 14 vuelos a Múnich los que habría realizado el rey, cargado de obras de arte desde Tailandia.

A pesar de que ha fijado su residencia en Alemania, se niega a pagar los impuestos de la Villa Stolberg, en Tutzing, que heredó de su padre, y eso que, según estimaciones, su fortuna supera los 60 mil millones de euros. Las protestas en el país asiático no han sido un asunto menor: llevan 18 meses.

La mayoría de los jóvenes tailandeses exigen su renuncia del cargo, pero Rama X se ha servido de los jueces para que lo eximan de toda culpa y den declaraciones parcializadas, tildándolas de “blasfemias retóricas” y que el objetivo de los manifestantes es “derrocar la monarquía”.

Más allá de sus excentricidades, que hasta son material para memes, el abogado defensor de tres activistas acusados cree que les podrían dar pena de muerte. “Este fallo no solo está relacionado con el artículo 112 (el delito de lesa majestad), sino que ahora lo llaman un intento de derrocar un régimen, un delito de traición con cadena perpetua o muerte”, afirmó el abogado.

Entretanto, el periodista Andrew Mac-Gregor Marshall opinó sobre lo que ocurre en el país: “La sociedad ya se ha movido, y en 2020 vimos a la gente en las calles, burlándose de la monarquía, haciendo chistes sobre ella. Es algo que no se había producido en toda la historia de Tailandia. No sabemos si realmente acabará muriendo en su cama o lo feas que se pueden poner las cosas, así que no quiero hacer ningún tipo de predicciones. Creo que la situación es crítica.

Cuanto más tiempo se mantenga en el poder, más difícil será la supervivencia de la monarquía tailandesa. La mayoría de los monárquicos tailandeses odian al rey porque entienden que está destrozando la imagen de la institución.