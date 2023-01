El príncipe Harry provoca la ira de los talibanes, ¿qué fue lo que pasó?

Las memorias del príncipe Harry de Inglaterra siguen dando de qué hablar. Spare (En la sombra, en español) como se titula el libro, saldrá a la venta el próximo martes 10 de enero y se espera que se revelen detalles altamente íntimos de la Familia Real británica.

En los últimos días se han conocido varios fragmentos del polémico libro. Además, fuentes cercanas al príncipe y a la Familia Real han informado que, tras la publicación, la relación entre los parientes más importantes de Inglaterra se podría ver más fracturada.

Puedes leer: Harry y Meghan: Las 3 ‘mentiras’ que según la Casa Real dijo Meghan en documental

Ahora, nuevas revelaciones se han hecho sobre las memorias de Harry que no solamente han cambiado el humor de una familia, también, toda una nación podría verse afectada.

Herederos de la corona de la Reina Isabel II. Foto: Getty Images

Talibanes enfadados con el príncipe Harry

El duque de Sussex reveló en su autobiografía que, mientras prestó el servicio militar en Afganistán como piloto de helicóptero, mató 25 talibanes. La historia se conoció porque, por error, una serie de ejemplares salieron a la venta el 5 de enero en España.

La misión de Afganistán del príncipe se habría llevado a cabo entre el 2012 y el 2013. Allí, según Spare, Harry participó en 6 misiones, las cuales, involucran muertes que él mismo indica que fueron completamente justificadas.

Lee también: El príncipe William fue visto en la boda de su exnovia sin Kate Middleton

“No fue una estadística que me llenase de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, escribe el hijo menor del rey Carlos III.

Una diversidad de medios internacionales ha salido a hablar del tema indicando que no era acertado contar este tipo de experiencias por el riesgo que se puede correr en materia de seguridad. De hecho, el diario británico The Sun indica que es un relato que traiciona a sus colegas del ejército británico.

Por otro lado, un comandante talibán Molavi Agha Gol, de 32 años, ha asegurado que Harry busca “llamar la atención” con sus declaraciones al Daily Mail.

Puedes leer: Reina Isabel II: ¿de dónde sale el dinero de la Corona Británica?

“Todavía estamos aquí gobernando, pero él ha huido al palacio de su abuela. Es un perdedor bocazas que ha estado tratando de llamar la atención”, añadió.

“Nuestros mártires están en el cielo, pero sus amigos invasores están ardiendo en el infierno y realmente espero haber estado en Helmand cuando él estuvo allí, para hacerle entender quiénes son las verdaderas piezas de ajedrez”, continuó.