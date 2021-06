Conoce las mega mansiones de Cristiano Ronaldo, Maluma, Kim Kardashian y más famosos

Gracias a sus trabajos como artistas en el mundo del entretenimiento o a su carrera en el escenario deportivo, muchas celebridades adquieren propiedades que son grandes mansiones con un sinnúmero de comodidades para ellos y sus familias.

Aquí te contamos de algunas de estas mega casas y te mostramos imágenes y vídeos que han compartido a través de redes sociales.

Cristiano Ronaldo y el apartamento más caro de Lisboa

El astro portugués fue noticia en el pasado mes de abril por la compra de uno de los apartamentos más caros de toda Lisboa. La propiedad está avaluada en 7.2 millones de euros y está situado en un lujoso edificio en la calle Rua Castilho.

Según La Vanguardia, esta propiedad tiene aproximadamente 300 metros cuadrados más una terraza de 260 metros cuadrados. Además, cuenta con una vista panorámica de 360°. En este vídeo puedes ver cómo son los apartamentos de ese edificio.

Castilho 203 | A Living Masterpiece (Teaser Trailer)

No es la primera vez que Cristiano compra costosas propiedades. En el pasado, el futbolista adquirió otras casas y apartamentos por altas sumas. En 2015, compró un apartamento por 2 millones de euros. Y el deportista le vendió su lujosa mansión en Gerês a su ex compañero del Real Madrid, Pepe, por 2.5 millones de euros.

Kim Kardashian y su minimalista mansión

La estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ ha amasado una gran fortuna gracias al programa y varias marcas de maquillaje y ropa.

Kardashian y su exesposo Kanye West invirtieron una cuantiosa suma en la mansión en donde vive la empresaria junto a sus cuatro hijos en Calabasas, California. Aunque no hay una cifra exacta, la casa deja ver que el monto fue elevado.

En febrero de 2020, la revista Architectural Digest reveló la simpleza y decoración de la vivienda. El diseñador a cargo de convertir los sueños de la entonces pareja en realidad fue el belga Axel Vervoordt, quien también estuvo a cargo de la propiedad de Bill Gates.

Aquí te dejamos varias imágenes de esta mega casa.

Peter Wertz landscaping pic.twitter.com/BmSmp27k5C — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 3, 2020

North’s room - Vincent VanDuysen pic.twitter.com/cVPSzJZzxD — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 3, 2020

Maluma y su majestuosa casa en Colombia

No solo los famosos extranjeros se pueden dar el lujo de adquirir extravagantes propiedades. El reguetonero Maluma protagonizó uno de los vídeos de Arquiectural Digest, en donde muestra su espectacular mansión en el país.

El artista tiene una casa en Medellín y resalta que en estos tiempos de pandemia le gusta estar en casa. De acuerdo con el video, su parte favorita es la terraza ya que allí puede observar toda la naturaleza que lo rodea y así se inspira para componer sus canciones.

Mira aquí el recorrido que hizo el colombiano.

Inside Maluma’s Massive Colombian Mansion | Open Door | Architectural Digest

Ricky Martin y su casa en Beverly Hills

Esta mansión tiene más de 1000 metros cuadrados y la propiedad cuenta con más de 3000 metros cuadrados. Esta le costó 13.5 millones de dólares al cantante puertorriqueño. La casa también apareció en la revista Arquitectural Digest y la publicación dejó ver el estilo minimalista donde predomina la madera y el color blanco.

Aquí puedes ver el tour que hizo el artista junto a su esposo Jwan Yosef para la revista que nombramos anteriormente.

Inside Ricky Martin's Serene Los Angeles Home | Open Door | Architectural Digest

Jessica Alba y su casa en Los Ángeles

La actriz y empresaria tiene una fastuosa mansión de 10 millones de dólares en Los Ángeles. En el recorrido que hizo la artista se pueden ver los amplios espacios que están decorados por un sinnúmero de fotografías.

La artista es madre de tres niños, así que su jardín cuenta con espacios dedicados a los niños. Los cuartos de sus retoños también son parte del tour.

Mira aquí el video.