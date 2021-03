La actriz y cantante mexicana, Danna Paola, habló por primera vez de la verdadera razón de su salida de la exitosa serie española Élite.

Se especuló mucho del por qué Danna Paola no participaría en la nueva temporada de Élite, la serie española que se emite por Netflix. Fue la propia artista mexicana la que reveló la razón. Según dijo, debió decidir entre dos amores. Pero no se trata de hombres sino de la música y la actuación. El personaje de Lucrecia le demandaba bastante tiempo, y no quería aplazar más su producción musical.

“Fue duro. Se empezó a hablar de la cuarta temporada durante la tercera y sabíamos ya cómo iba a terminar la historia y fue una decisión de todos los que salimos. Además, siempre digo que jugaba a Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo; mientras estaba componiendo estábamos lanzando Mala fama en ese entonces, que es un boom y ha sido la canción más escuchada desde que saqué música. Ha sido muy cool trabajar y decir de repente: me gusta trabajar y dar mi cien por ciento en mi trabajo porque soy muy perfeccionista, soy súper workaholic, pero dije: ‘no me puedo dividir’”, afirmó la cantante.

Esa doble vida, según explicó, fue muy difícil de llevar durante los últimos meses de rodaje de la tercera temporada de la serie: “Salía yo del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a la casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida”. Finalmente Danna Paola dio prioridad a su carrera musical y dijo adiós a su personaje en la producción para televisión.

