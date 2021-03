Para la exestrella Disney la vida no ha sido nada fácil. Lejos de lo que muestra al mundo del espectáculo ha sufrido episodios traumáticos. De estos habla en el documental Demi Lovato: Bailando con el diablo. Aborda sus batallas con la adicción por drogas y los asaltos sexuales de los que ha sido víctima.

El documental de Demi Lovato fue la apertura al festival virtual SXSW de South By Southwest. Es una serie original de YouTube en el que la artista se centra en la sobredosis por fentanilo -fármaco derivado de la morfina- que sufrió en 2018 y le causó ceguera parcial y daño cerebral.

Son cuatro episodios los que conforman la serie y en los que Lovato también habla de su lucha contra la adicción y los asaltos sexuales que ha sufrido. “Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación”, afirmó en el inicio del festival.

Estábamos saliendo, pero yo dije ‘Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma. Pero eso no importó -lo hizo igualmente”, agregó la artista. Pero ese no habría sido la única vez. En la narración revela que en 2018, cuando tuvo el episodio de sobredosis fue violada por el expendedor de drogas. Según lo cuenta, al día siguiente la encontraron en la cama con los signos vitales bajos y coloración azul en su piel.

Luego de estar al borde de la muerte en el hospital, donde sufrió tres derrames y un infarto, logró recuperarse para contar la historia. Durante los meses siguientes, la cantante pasó por un proceso de desintoxicación y ayuda psicológica para superar su adicción. A inicios del año pasado, la artista dio detalles de una fuerte recaída que tuvo. Según contó, el proceso fue difícil para su familia y su equipo de trabajo, sin embargo, Demi Lovato, ha expresado en diferentes entrevistas que hace lo posible por recuperarse y salir adelante.

