Darío Gómez: Las locuras amorosas de ‘El rey del despecho’

La muerte de Darío Gómez, ‘El rey del despecho’, se conoció a través de un comunicado publicado por la Clínica de las Américas de Medellín, la cual aseguró que el cantante había sido llevado a sus instalaciones estando inconsciente.

“Clínica Las Américas Auna se permite informar que el día de hoy, 26 de julio de 2022, ingresó al servicio de emergencias el señor Darío Gómez Zapata, en estado de inconsciencia, luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar”, señaló el centro médico en un comunicado.

Darío Gómez y sus locuras amorosas

Aunque Darío Gómez le cantaba siempre al dolor, al desamor y al despecho, en varias ocasiones sí estuvo enamorado e incluso llegó al altar.

Más allá de que sus éxitos en la música popular hayan llegado muy alto y a un reconocimiento grande en el país y fuera de él, sus amores no tuvieron tanto éxito. Uno de los romances del artista del que pocos conocen y se habla fue con ‘Giselle’, como él mismo la llamó en una entrevista.

La mujer oriunda de Ipiales, Nariño, se robó el corazón de Darío cuando él era muy joven. En una entrevista ‘El rey del despecho’ confesó que llegó a realizar viajes de más de 20 horas solo para verla “yo viajaba desde Medellín hasta Ipiales para encontrarme con ella”.

Sin embargo, esas horas de viaje y el romance para verse después de tanto tiempo no duró mucho, pues Giselle nunca quiso comprometerse realmente con él, a pesar de que él le escribiera canciones para enamorarla.

“Me gustas tanto desde que te conocí, que la distancia no me ha podido vencer”, “quiero hacerte feliz, mi amor vente conmigo, que hasta la eternidad serás mi compañía. Porque hasta el más allá he de llegar contigo”, escribió el ‘Rey’ en su canción.

¿Cuántas esposas tuvo Darío Gómez?

Después de Giselle, su corazón estuvo disponible para otras conquistas, al punto de llegar al altar en dos ocasiones. Con tan solo 18 años de edad, decidió proponerle matrimonio a Martha Nubia Pineda de quien se decía que estaba perdidamente enamorado.

Producto de ese amor, Darío Gómez tuvo tres hijos, entre ellos, Luz Dary Gómez quien fue la hija mayor de esa unión y falleció a causa de una bala perdida en Medellín. El dolor de ‘El rey del despecho’ fue tanto que le compuso una canción a Daniela, la hija que dejó Luz Dary.

“Martha Nubia siempre me detestó en la música. Cuando empecé a grabar le dije yo: ‘Negra grabé por primera vez’, y lo puse y me dijo ella: ‘Oigan a este, si se siente que es artista, eso no es para cualquiera’’, confesó en una entrevista Darío Gómez.

No obstante, el cantante agradeció por haber conocido a su primera esposa a pesar de que las cosas no funcionaran. “Si no hubiera sido por ella, no me hubiera dedicado a cantarle al despecho. Yo no podía desaprovechar esas vivencias”, expresó el artista años atrás.

Después de esto, llegó a su vida Olga Lucía Arcila a quien pudo conquistar con su canción “Mi Pastorita” pero que 30 años después de estar juntos, también terminó su relación amorosa pero no profesional, ya que ella se convirtió en su mánager.

Darío nunca se separó de ella legalmente, pero sí seguían compartiendo en varios eventos tanto profesionales como familiares, en los que siempre se les vio muy unidos y felices.

