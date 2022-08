¿Darío Gómez se contactó con un médium? Se conoció video que generó polémica

Durante la noche del pasado 26 de julio se conoció que el cantante de música popular Darío Gómez había muerto en una clínica de Medellín. Cuando la industria de la música popular no se esperaba la partida de este gran representante del género, sus familiares, amigos y seguidores lloraron su partida.

Puedes leer: Darío Gómez: Las locuras amorosas de ‘El rey del despecho’

Aquí puedes encontrar más contenido como este

La muerte de Darío Gómez, ‘El rey del despecho’, se conoció a través de un comunicado publicado por la Clínica de las Américas de Medellín, la cual aseguró que el cantante había sido llevado a sus instalaciones estando inconsciente.

“Clínica Las Américas se permite informar que el día de hoy, 26 de julio de 2022, ingresó al servicio de emergencias el señor Darío Gómez Zapata, en estado de inconsciencia, luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar”, señaló el centro médico en un comunicado.

¿Darío Gómez se contactó con un médium?

Luego de varios días, a través de redes sociales se conoció un video de un supuesto encuentro entre ‘El rey del despecho’ y un médium.

Fue en la red social TikTok en la que la grabación se empezó a hacer popular entre los usuarios y seguidores de Darío Gómez. “Tengo que decirle a todo el pueblo colombiano que me siento muy contento aquí donde estoy recuerden que nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Yo estoy muy agradecido con el pueblo de que me haya tomado en cuenta para hablar, estoy tranquilo, estoy descansando en paz aquí en un sitio muy bonito y es como una especie de paraíso muy bonito”, dijo el usuario Coachclarividente.

Después continuó diciendo “a todo el pueblo de Colombia y a la gente que está pendiente de mí, yo me siento muy orgulloso y honrado de que me hayan mostrado en el féretro, yo estoy agradecido con cada uno de mis fans y de la gente que me sigue”.

Una vez conocido el video, varias personas cuestionaron y criticaron la veracidad de las palabras, mientras otras incluso le pidieron videos de otros famosos colombianos fallecidos como el estilista Mauricio Leal.

Críticas de colegas de Darío Gómez

Sin lugar a duda, entre los cantantes del género popular, la muerte de Darío Gómez fue un golpe muy duro y para conmemorar su memoria fueron varias las palabras que le dedicaron al ‘El Rey del despecho’.

Entre los críticos más fuertes de este video estuvo el cantante de Yeison Jiménez quien insultó al supuesto vidente y la cantante de Francy quién no dudo en afirmar “qué payaso este tipo”.

Por su parte, la actriz Naty Ortiz también aprovechó la oportunidad para dejar su mensaje respecto al video y señaló que este tipo de publicaciones son una gran falta de respeto para el legado y la memoria de Darío Gómez: “Nada que ver este tipo. Que falta de respeto”.