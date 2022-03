“De Palestina nadie habla”: futbolista opina de la doble moral en las guerras

El símbolo de la paz en Bruselas, Bélgica. Foto: Geert Vanden Wijngaert

El fútbol y la política suelen transitar caminos distintos. Sin embargo, a la hora de condenar la invasión militar de Vladimir Putin a Ucrania, los máximos organismos internacionales, las ligas y varios futbolistas han levantado la voz.

El veto a la Federación Rusa de Fútbol es uno de los golpes más significativos en términos deportivos. Los clubes del torneo ruso ya no podrán volver a los certámenes UEFA y su selección quedó excluida del calendario europeo y las eliminatorias al mundial.

La presión hacia el gobierno de Moscú es palpable. En el mundo del fútbol, pocos se han opuesto a las medidas de la FIFA. Ante una crítica impopular que pueda tener consecuencias en las redes sociales o en la relación con patrocinadores, la mayoría de los deportistas prefiere el silencio.

Pero vinimos a hablar de uno que se sinceró frente a la invasión rusa a territorio ucraniano. Su nombre es Héctor Bellerín, un defensa del Real Betis con pasado en el Arsenal de Inglaterra y la selección española.

A continuación, compartimos sus declaraciones.

Sobre la doble moral a la hora de analizar

“Me parece bastante duro ver que nos está interesando esta guerra y ha habido muchas otras guerras que no nos han interesado. No sé si es porque ellos se parecen más a nosotros o porque es un conflicto que nos puede afectar más a nivel económico o de refugiados, pero la guerra de Palestina, Yemen, Irak y nadie ha hablado de ella”, expresó Bellerín al portal La media inglesa.

Que un futbolista de primer nivel diga esto, a parte de ser tremendamente valiente, sobre todo, es alentador. pic.twitter.com/FxFKGzNlVB — Haritz Aranburu Larrondo (@AranburuHaritz) March 22, 2022

Su opinión sobre el veto a la selección rusa

La selección que fue local en el último mundial está suspendida de los torneos internacionales. Bellerín habló sobre el veto:

“Ahora que Rusia no juega el Mundial o lo que sea, pero antes otros países lo han estado haciendo durante muchísimos años y hemos hecho la vista gorda. Me parece duro que solo se les dé importancia a estas cosas y que haya esta narrativa”, sostuvo el lateral catalán.

Bellerín pide apoyar a Ucrania sin olvidarse de los ciudadanos de otras nacionalidades que sufren conflictos más antiguos

“Todos somos personas y hay mucha gente sufriendo, todos merecen nuestro apoyo y yo desde la sombra he estado apoyando todo lo que he podido, no solo a Ucrania sino también a todos los demás conflictos y personas que los están pasando mal”, opinó el futbolista de 27 años.

“Todos somos personas y estamos de paso por aquí, hay que aprovechar para hacer la vida mejor no solo a las personas que tenemos cerca, sino también a las de otros países”.