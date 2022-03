“Ha bajado escalones”: Jorge Valdano analiza el retroceso de James Rodríguez

Jorge Valdano debutó en Newell's Old Boys. Jugó en Deportivo Alavés, Real Zaragoza y Real Madrid. Foto: Rafael Salido

James Rodríguez parece otro jugador de fútbol, si lo comparamos con su versión en Brasil 2014 y su primer año en el Real Madrid. En sus veintes dominó el mundo del fútbol con su zurda exquisita. Porto y Mónaco disfrutaron de sus asistencias y goles.

Rápidamente escaló a la cima, pero no se pudo sostener. Hoy, con la frialdad del análisis a la distancia, da la sensación de que no estaba preparado para soportar tanto peso en un medio profundamente competitivo.

Y es comprensible, pues es el primer colombiano en ser figura de un mundial y en deslumbrar en su primera temporada en el Santiago Bernabéu.

Algunos dicen que lo más difícil no es llegar, sino sostenerse. Cerca de los 31 años, es poco probable que James vuelva a acercarse a su mejor versión. No lo decimos nosotros, lo dice un campeón del mundo que hoy se le conoce más por su análisis agudo que por su pasado glorioso en la selección Argentina, con la que se consagró en México 86.

A continuación, recogemos fragmentos de su entrevista al programa Blog Deportivo, de la cadena Blu Radio.

Si James Rodríguez no está bien, ¿Colombia tampoco?

Antes de aseverar que James Rodríguez “ha ido bajando escalones”, Valdano recordó que “completó un muy buen primer año en el Real Madrid”.

A su consideración, “poco a poco se fue desdibujando”, muestra de ello es su actualidad en una liga con poca trascendencia. “Hay que reconocer que llegar a Catar siendo tan joven anuncia una decadencia futbolística del jugador, aunque talento siempre le ha sobrado”, dijo Valdano.

El problema de jugar en la liga de Catar

No es lo mismo jugar en una liga top europea o latinoamericana que en la adinerada liga de Catar. Jorge Valdano lo explica así: “Lo que ocurre es que el día a día en el primer nivel competitivo ayuda mucho a la evolución de un jugador, algo muy difícil de encontrar en un campeonato como el de Catar, eso es incuestionable, allá las presiones y las exigencias son menores”.

Valdano y el momento crítico que vive la selección Colombia.

“Si soy sincero no he visto los últimos partidos, entonces no estoy en condiciones de dar una opinión valiosa”, comentó en los micrófonos de Blu Radio. “Mirando la tabla de posiciones, no hay duda de que Colombia está en un problema; vamos a ver si la suerte y un poco la categoría de los jugadores y el cuerpo técnico la ayudan a salir adelante”.

Jorge Valdano habla de Luis Díaz

Por último, el argentino que pasó por Real Madrid no escatimó elogios para Luis Díaz, que recientemente llegó a Liverpool FC.

“Me ha sorprendido, es tremenda la velocidad con la que se ha adaptado al Liverpool. Es una de las apariciones más impresionantes del fútbol internacional de los últimos tiempos”.