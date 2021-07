Demi Lovato tendría nuevo amor

A las artistas las fotografiaron tomadas de la mano mientras disfrutaban de un paseo por Six Flags. Descubre de quién se trata.

En el pasado mes de mayo, la actriz y cantante Demi Lovato compartió con sus seguidores que es una persona no binaria. Demi también contó que no se identifica con el pronombre “ella” si no con “ellos” / “ellas”.

Tras su declaración, ahora se especula que Demi estaría en una relación con Noah Cyrus, hermana de la también cantante Miley Cyrus. Este fin de semana, por la celebración del 4 de julio, Día de la independencia de Estados Unidos, se les vio juntas en Six Flags.

En este parque, ubicado en California, se realizó la fiesta de la premier de ‘Space Jam: A New Legacy’. Allí, Demi y Noah estuvieron juntas y se les vio tomadas de las manos de forma casual. Demi usó una camiseta rosada con pantalones deportivos tie dye, un gorro negro y tenis blancos. Por su parte, Noah tenía un saco blanco, jeans y un gorro azul.

El romance habría nacido luego de que ambas artistas cantaron en la exitosa canción Easy. En su cuenta de Instagram, Demi escribió “Gracias Noah por cerrar la noche conmigo para la celebración del orgullo 2021 de Youtube. Estoy tan feliz de que finalmente pudimos cantar nuestra canción juntas”.

A la dedicatoria, Noah respondió en un comentario “gracias por invitarme. Estuviste perfecta sin esfuerzo y nunca dejaré de maravillarme por ti”. La publicación cuenta con 866 mil me gusta y más de 3500 comentarios. Sin embargo, por ahora, ninguna de las dos artistas ha confirmado si se encuentran en una relación.

¿Quién es Noah Cyrus?

Noah es una actriz y cantante de 21 años. Ella es hermana de Miley Cyrus e hija de Billy Ray Cyrus. La artista ha aparecido en series como ‘Doc’ y en la película de Hanna Montana apareció como bailarina.

En 2016, Noah lanzó su primer sencillo titulado ‘Make me cry’. En este trabajo colaboró con el cantautor Labrinth. Más tarde, en 2017, la cantante interpretó su canción en los iHeart Radio Music Awards 2017.

Noah es también conocida por hablar sobre la depresión y ansiedad que ha padecido. Ha contado públicamente su lucha con su salud mental y se ha referido a la terapia a la que asiste para hacerle frente a los padecimientos. Algunas de sus canciones se relacionan con estos temas; por ejemplo, ‘Sadness’, ‘Lonely’ y ‘July’.

Noah mantuvo una relación sentimental de dos años con Tanner Alexander, también cantante. Posteriormente, se le vio con el rapero Lil Xan.