‘Caliente, Caliente’ y otras 5 canciones para recordar a Raffaella Carrà

De acuerdo con un comunicado publicado por la Agencia Ansa y emitido por Sergio Japino, expareja de la cantante y presentadora, Raffaella murió este lunes 5 de julio a las 4:20 de la tarde. “Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento resplandecerán por siempre”, decía Japino en el texto.

Aunque no se sabe con certeza la causa de muerte, Japino dijo que el fallecimiento se debió a una enfermedad que “se había pegado a su cuerpo pequeño pero lleno de desbordante energía”.

Raffaella era conocida como la “reina de la televisión” en Italia, aunque su éxito no se limitó al país europeo. En América Latina y España, Raffaella fue una reconocida estrella que se ganó el amor de sus fans por su excelente dicción en español y por grandes éxitos que se estrenaron a finales de los 70 y durante los 80.

Para recordar su obra, hemos reunido seis de sus grandes canciones en español.

‘Caliente, Caliente’

Esta canción se estrenó en 1981 y se convirtió en uno de sus temas insignia. La letra habla de los deseos de amar y una de sus frases icónicas es “¿será que ya es primavera? No sé”.

Raffaella Carrá - Caliente, Caliente, Remasterizado

‘Hay que venir al sur’

También conocida como ‘Para hacer bien el amor’, esta canción fue una de las canciones más conocidas de Raffaella en Chile, Perú, Argentina y México. La letra habla de cómo superar a una expareja y se recomienda viajar al sur y volverse a enamorar. Se estrenó en 1978 y es una de las infaltables de esta increíble artista.

Raffaella Carrà - Hay Que Venir Al Sur (Video Oficial)

‘Lucas’

Se estrenó en 1978 en Perú y fue un vinilo sencillo. La canción habla de Lucas, un chico con cabello rubio que desapareció luego de que se le viera abrazando a un hombre en la calle. Este tema es una mezcla de pop electrónico, estilo usual de Raffaella, y de ritmos folclóricos.

Raffaella Carrà - Lucas (HQ)

‘Felicidad da da’

En 1974, Raffaella lanzó esta canción que habla del baile y la felicidad que esta actividad produce.

Raffaella Carra - Felicidad Da Da

‘Fiesta’

Este tema es todo en clásico en América Latina. La versión en español fue lanzada en 1977 y llegó a ocupar el cuarto puesto de éxitos en España. Una de sus frases más recordadas es “Yo le dije si no estás tú, qué voy a hacer si no estás tú, y he sabido qué es peligroso decir siempre la verdad”.

Raffaella Carra' - Fiesta (spanish version)

‘Adiós amigo’

También fue estrenada en 1981 y habla sobre la despedida a la tristeza. En varios idiomas, Raffaella decía “adiós, amigo”.