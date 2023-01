“Es el último esfuercito”: Diego Guauque, de ‘Séptimo Día’, ante su tratamiento

El pasado 23 de enero el presentador Diego Guauque fue sometido a una cirugía para la extracción del sarcoma abdominal.

Aunque en la primera cirugía que fue sometido el presentador de ‘Séptimo Día’ le fue extraído una parte del sarcoma, sin embargo, no fue extraído el 100%, así que los médicos han decidido someterlo de nuevo a una cirugía.

El reconocido periodista de Séptimo Día de Caracol Televisión lucha contra un tumor maligno en su abdomen. Su esposa, la también periodista Alejandra Rodríguez, le dedicó unas emotivas palabras. Foto: Instagram - Instagram

Diego está esperanzado de que va salir victorioso de esta batalla, así que desde la Clínica Santafé envió un mensaje a sus seguidores.

Desde su cuenta de Instagram, el presentador Diego Guauque ha dado reporte de su evolución de su enfermedad.

Desde su habitación en la Clínica donde está recluido, Diego comentó: “Aquí vamos, creo que el parte es positivo, me duele todo y sobretodo el estómago, aquí tengo mi herida de guerra, aquí les muestro”, comentó el presentador desde su cuenta de Instagram.

Luego prosigue: “Es una herida grande, ha mermado el dolor. La clínica del dolor me mandó este aparato y aquí presiono esto y suelta morfina, estoy un poco mareado, no hay que abusar de ello, pero me ayuda aliviar el dolor y así voy ganando una batalla”, comentó el presentador.

“Saben que otra batalla estoy lidiando, es la comida, llevó 5 días con dieta liquida y he bajado de peso, entonces hoy me regresan la dieta sólida después y espero aumentar de peso”, confesó el presentador de ‘Séptimo Día’ y ‘El Rastro’

Por último, el presentador está esperanzado en recuperar y ganar la batalla.”Este es último esfuercito, estoy agotado de tantas operaciones. Nunca había tenido esto en mi vida, este es el último esfuercito, si Dios quiere ya salgo de la clínica y empiezo con la quimioterapia y ahí empiezo solo para adelante solo”, concluyó

Resaltó el acompañamiento de sus papás, su esposa y su hija a quien desde la Clínica les agradece por estar con ella.

El presentador Diego Guauque se ha encomendado a Dios, a la Virgen de Guadalupe y al Milagroso de Buga, además de muchos santos para que su recuperación sea exitosa.

Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guauque habla de la recuperación de su esposo

Por otro lado, su esposa, Alejandra Rodríguez contó sobre su lucha los retos que enfrenta su esposo, tras su condición de salud.

“Esto ha sido una montaña rusa, estábamos felices y de un momento a otro te empiezan a hablar de protocolos oncológicos y de una cantidad de cosas que yo nunca en la vida había escuchado, pues cada día ha sido una batalla diferente. Yo me quedo siempre con las palabras de nuestro doctor Gabriel que nos dijo: ‘uno a veces siempre espera grandes milagros, pero realmente los milagros son todos los días’, entonces estamos con mucha fe de ver a este guerrero”, comentó Alejandra Rodríguez con la voz entrecortada”, dijo Rodríguez con la voz quebrantada a los conductores del programa ‘Día a Día’

Al finalizar comentó: “Llevamos 30 días de pesadilla, esto parece a veces una película de terror, pero siento que vienen cosas buenas”, comentó la también periodista