Dua Lipa finalmente confirma si está saliendo con alguien

Semanas atrás Dua Lipa visitó por primera vez Colombia con su concierto en el Salitre Mágico de Bogotá, dejando a cientos de personas aún más enamoradas de su talento y belleza. Por eso no es extraño que tantos fans quieran saber más detalles de su vida.

Pues su vida sentimental ha sido un tema bastante comentado recientemente, ya que todo parece apuntar a que la estrella pop no está interesada en establecerse con alguien por lo pronto. Resulta que en días atrás empezó a correr un chisme que apuntaba a que ella estaba saliendo con el presentador Trevor Noah.

Pero nada de esto es cierto, ya que la artista kosovar está completamente soltera, esto fue lo que dijo en su podcast de iHeartRadio, ‘Dua Lipa: At Your Service’, “Para mí, ese es el primer año en el que no he estado en una relación en un largo tiempo”.

“Ha sido muy chévere simplemente estar sola y solamente pensando en mi misma y un poco egoísta, algo que nunca he tenido la oportunidad de hacer. Pero cuando encuentras a alguien que realmente te ablanda y te calma… ¡eso hace una gran diferencia!”, agregó la cantante.

Estas declaraciones de la intérprete de ‘Lost in your Light’ surgieron en conversación con la nueva invitada de su podcast, su colega, Charli XCX, aunque no es claro cuando fue grabado este episodio.

¿Qué pasó entre Dua Lipa y Trevor Noah?

Vale recordar que Dua Lipa fue vista, la semana pasada, por los paparazzi en una cena bastante íntima con Trevor Noah, según los testigos del aparente romántico momento, parecían “estar en u propio mundo”.

“Estaban sentados juntos. Parecían gustarse mucho, inclinándose sobre la mesa, compartiendo comida y disfrutando de su conversación. No es de sorprenderse, ¡él la hizo reír varias veces también!”, dijo una fuente al medio Entertainment Tonight. “Luego de la cena ellos salieron del restaurante y antes de despedirse se dieron un beso”.

¿Cuál fue el último novio que tuvo Dua Lipa?

La estrella de 27 años terminó su relación de dos años con el modelo y hermano de Bella Hadid, Anwar Hadid en diciembre de 2021. En la edición de Junio-Julio 2022 de Vogue, ella confesó que “el siguiente capítulo de mi vida es sobre verdaderamente estar bien estando sola”.

Eso no fue todo, Lipa se grabó teniendo varias citas en solitario, como ella dijo, “Quiero saber que estaré ahí para mí misma, ¿sabes?”.