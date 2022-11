El curioso mensaje de Carolina Cruz, ¿nueva indirecta para Lincoln Palomeque?

Una de las noticias más importantes del mundo de la farándula es la de la ruptura entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, que parecía una de las parejas más estables del medio, sin embargo, confirmaron su separación a principio de este año.

Desde que su relación es periódico de ayer, tanto el actor como la presentadora se han concentrado en sus proyectos profesionales, sin dejar de lado a los dos hijos que tuvieron juntos, Matías y el pequeño Salvador.

Sus redes sociales han sido un foco para los internautas, con el objetivo de hacer seguimiento a cómo están tras haberse separado. De hecho, en los últimos días, el cucuteño ha sido noticia porque corren fuertes rumores de que ya se está dando una nueva oportunidad en el amor, que tiene novia y que le ha dedicado canciones en sus Instagram Stories, aunque sin mencionar a la afortunada.

Aunque todavía no se ha confirmado el romance de Palomeque, mientras tanto Carolina Cruz también da de qué hablar, esto se debe a que recientemente publicó un mensaje que muchos aseguran ser una indirecta, relacionada con el amor y probablemente dirigida a su ex.

¿Carolina Cruz comparó a Lincoln Palomeque con una camisa?

“Una vez me gustó una camisa, pero vi que cualquiera la podía tener, entonces me dejó de gustar. Y no hablo de la camisa”, expresó la ex reina de belleza.

El mensaje ha generado diversos comentarios en redes, la mayoría de los usuarios quedaron confundidos porque realmente no saben a ciencia cierta qué es lo que quiso decir la presentadora, además que coincide con el tiempo en que se empezó a mencionar que el intérprete ya había pasado de página románticamente.

Pero hay otras personas que aseguran que las palabras de Cruz son una pura coincidencia y no tienen nada que ver con lo que se ha estado diciendo en los últimos días de Palomeque.

El jugoso premio que Carolina Cruz ganó después de Señorita Colombia

Como muchos recuerdan, la también modelo se dio a conocer en la escena nacional al concursar en 1999 en el Reinado Nacional de la Belleza Colombiana, desafortunadamente no ganó y el título se lo llevó la Señorita Cundinamarca, Catalina Acosta, sin embargo, ella quedó de virreina.

Al tener ciertas responsabilidades y compromisos, la vallecaucana poco a poco pudo hacerse un campo en la televisión colombiana, primero en la programadora de Jorge Barón Televisión, luego en el Canal RCN.

Curiosamente, en uno de los recientes capítulos de ‘Día a Día’, donde trabaja actualmente, recordó sus días posteriores a Señorita Colombia, cuando Galy Galeano, que estaba de invitado, preguntó si alguna vez había ganado una rifa.

Cruz contestó que luego de ser coronada virreina pudo participar en diferentes shows de a televisión, uno de ellos ‘El Programa del Millón’, donde participó y pudo ganarse nueve millones de pesos, que en ese entonces era una gran capital.