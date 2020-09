La cadena HBO Max, que había anunciado recientemente el reencuentro de los actores de la serie Friends, volvió a ser tendencia, al señalar que Will Smith y su familia se reunirán de nuevo para un capítulo especial, con el que conmemorarán el aniversario número 30 del primer capítulo de lo que en Latinoamérica se conoció como El Príncipe del Rap.

El gran ausente será el actor James Avery, quien interpretó al tío Phil, y que murió en 2013; sin embargo, los seguidores de la serie que catapultó a Will Smith, quieren ver cómo ha pasado el tiempo para Tatyana Ali (Ashley),Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (el mayordomo Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivían), Alfonso Ribeiro (Carlton) y DJ Jazzy Jeff (Jazz).

Se tiene planeado rodar el capítulo este 10 de septiembre, exactamente 30 años después del día en que se estrenó la serie por NBC, y aunque aún no se conoce la fecha en que se verá al aire, se cree que podría ser para el Día de Acción de Gracias, que este año se celebrará el 26 de noviembre.

The Prince of Bel Air se emitió entre 1990 y 1996, alcanzando un total de seis temporadas y 148 episodios. La historia giraba en torno a un joven de Philadelphia que se traslada a vivir con sus ricos parientes al lujoso barrio de Bel-Air, en California. Will Smith fue nominado al Globo de Oro como mejor actor en 1993 y 1994 por su papel en la serie.

