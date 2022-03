El inusual hobbie de Shakira que algunos calificarían como “aburrido”

Para muchos famosos, el confinamiento por la pandemia fue algo estresante, para otros como Shakira, fue de mucho provecho. La barranquillera decidió estudiar algo que siempre le había llamado la atención pero que nunca tuvo el tiempo de hacerlo por su ocupada agenda.

A través de sus redes sociales, la artista contó que aunque “sus hobbies no son prácticos”, decidió darle tiempo a algo que había dejado atrás y eso fue estudiar Filosofía Antigua.

De acuerdo a lo explicado por la interprete de Don’t Wait Up, se demoró cuatro semanas en lograr su cartón, unos días que ella calificó como muy “divertidos”.

“Me acabo de graduar de mi curso de Filosofía Antigua de 4 semanas en la Universidad de Pensilvania”, escribió la artista en una publicación realizada en su cuenta de Instagram, en la que destacó su diploma de la Universidad de Pennsylvania.

Igualmente dijo: “Me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la “diversión” de estas 4 semanas”.

Ante su alegría por el logro, muchos de sus seguidores respondieron su publicación con mensajes positivos y de felicitación: “Genial colega“; “Eres una inspiración, qué buen logro“; “Shaki no me imaginé que te interesara tanto la filosofía, es hermosa“; “Felicitaciones Shaki, qué bueno que lo lograste“; “Yo me hubiera dormido leyendo a Platón, qué dura“; “Súper, muchas felicidades por ese logro“; “Shaki me alegra que lo hayas logrado a pesar de tu carrera y los niños”; “Eres preciosa te mereces lo mejor“; “Yo también estudié filosofía, es una carrera de mucha atención y de vocación“, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, esta no es la única vez que Shakira ha demostrado su interés sobre el origen de la humanidad, pues en 2007, decidió matricularse en la Universidad de California para estudiar Historia de la Civilización Occidental.

“Me ponía una gorra de béisbol y pantalones de deporte y me presentaba en el aula sin levantar sospechas”, reveló a The Guardian en una entrevista hace un tiempo y aseguró que se había puesto Isabel para poder hacerlo.

Una apasionada por los deportes

Más allá de tener a su esposo futbolista, la barranquillera también ha realizado varias publicaciones haciendo referencia al deporte que ella más disfruta, la patineta.

De hecho, en uno de su videos recientes junto a la banda Black Eyed Peas, la artista logró hacer unas maniobras en patineta que aumentaron la aceptación y el gusto del público por su nueva faceta. Sin duda, ha logrado dominar este deporte sin miedo a las caídas o fracturas.

En sus redes sociales, también ha hecho alusión a su amor por el skate, demostrando que no solo tiene el equilibrio perfecto sobre una pista cóncava, sino que además refleja seguridad e incluso sensualidad sobre ese elemento.