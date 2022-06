El rechazo de Shakira a Jennifer Lopez en el Super Bowl

Shakira rechazó a Jennifer Lopez en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Una de las presentaciones más icónicas del mundo del pop en los últimos años fue la que compartieron Jennifer Lopez y Shakira para el medio tiempo del Super Bowl en febrero de 2020. Luego de dos años, este show sigue dando de que hablar, especialmente ahora que la ‘diva del Bronx’ acaba de estrenar ‘Halftime’.

Este es un documental que narra los detalles detrás de escena de este recordado performance en el que las dos estrellas del pop internacional cantaron y bailaron al ritmo de sus más grandes éxitos.

A lo largo de esta producción, Jennifer Lopez comentó varios aspectos de la preparación, incluso recordó lo difícil que fue ponerse de acuerdo con Shakira para darle un cierre al tan mencionado concierto.

La canción que Shakira no quiso cantar con Jennifer Lopez

Resulta que la neoyorkina le sugirió a la barranquillera hablar de la política antimigratoria del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de la población latina, esto con la canción ‘Born in the USA’, de Bruce Springsteen, para el cierre del show de medio tiempo, pero la colombiana no estuvo de acuerdo, justificándose en que ella no nació en Estados Unidos y tampoco tiene la nacionalidad de este país norteamericano.

“Yo no nací en Estados Unidos”, expresó la cantante de ‘Ojos Así’ y su colega le dijo: “Pero a todos les gusta cantar esa canción, y cuando Estados Unidos está en su mejor momento, todos quieren venir aquí”.

Para resolver la disputa, lo que decidieron fue que al final del cierre aparece Emme, la hija de Jennifer Lopez, cantando con ella mientras que Shakira las acompaña solamente tocando la batería, sin embargo, cantaron solo una parte muy pequeña de la canción ya mencionada, mezclada con el éxito de la estadounidense, ‘Le’ts Get Loud’.

Jennifer Lopez recordó que no fue buena idea cantar con Shakira

Vale recordar que mientras la pequeña cantaba, aparecían varios niños encerrados en jaulas, a modo de denuncia de la situación que estaba sufriendo la comunidad latina en esos momentos, algo que dejo bastante para comentar entre la audiencia.

El documental de Lopez ya está disponible en Netflix para que todos los puedan ver, pero es de tener presente que hace unos días, cuando fue estrenado en el festival de Tribeca, en Nueva York, en ese momento fue posible ver un adelanto, en el que ella también hacía referencia a su compañera de escenario, mencionando a que no fue buena idea aceptar presentarse con ella.

Resulta que en una escena del documental, Jennifer Lopez habla con la directora musical, Kim Burse, sobre el poco tiempo que tiene para presentarse en el medio tiempo del Super Bowl.

“Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco”, empieza diciendo la cantante.

“Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile”, agrega Lopez y luego expresa: “Esta es la peor idea del mundo que dos personas actúen en la Super Bowl. Fue la peor idea del mundo”.

La también actriz no lo dice por trabajar con Shakira, sino por el hecho de haber seleccionado a dos grandes estrellas latinas del pop.