¿Jennifer Lopez se arrepiente de haber trabajado con Shakira?

La diva del Bronx acaba de estrenar su nuevo documental 'Halftime'.

Jennifer Lopez se encuentra emprendiendo un nuevo proyecto, acaba de estrenar su documental llamado ‘Halftime’, así lo hizo en la inauguración del Festival de Tribeca en Nueva York. Para el evento se decidió por un sensual vestido de Tom Ford, en negro y transparencias, asimismo, se le vio usar el anillo de compromiso que le regaló Ben Affleck y unos aretes de diamantes de Lorraine Schwartz.

Dicho documental será estrenado este 14 de junio en Netflix, el tema central de esta producción es un recorrido detrás de escenas de su recordada presentación en el intermedio del Super Bowl en febrero de 2020.

Vale recordar que este show lo compartió con Shakira, las dos se volvieron virales después de este performance, sin embargo, la diva del Bronx no estaba segura de que era buena idea compartir el escenario con la barranquillera.

Jennifer Lopez se confiesa sobre su show con Shakira:

Resulta que en una escena del documental, Jennifer Lopez habla con la directora musical, Kim Burse, sobre el poco tiempo que tiene para presentarse en el medio tiempo del Super Bowl.

“Tenemos seis minutos. Tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco”, empieza diciendo la cantante.

“Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile”, agrega Lopez y luego expresa: “Esta es la peor idea del mundo que dos personas actúen en la Super Bowl. Fue la peor idea del mundo”.

La también actriz no lo dice por trabajar con Shakira, sino por el hecho de haber seleccionado a dos grandes estrellas latinas del pop.

En ‘Halftime’, la intérprete de ‘Get Right’ también hizo referencia a cómo la actuación de su hija Emme corría peligro. Para la neoyorkina, el show no solo representó una oportunidad para demostrar una vez más su talento, también fue una forma de compartir su postura en contra de la política migratoria del presidente de ese entonces, Donald Trump, ese fue el motivo detrás de las niñas que aparecían en jaulas.

“”Para mí era muy importante que mi hija les dijera a todas las niñas del mundo que alcen su voz (…) Esto no se trata de política, es un asunto de derechos humanos”, expresa Jennifer Lopez en la mencionada producción.

“Salimos del ensayo y me di cuenta de que todos estaban asustados, pero no sé por qué”, comenta la celebridad, “Recibí una llamada de Benny (su representante) y me dijo: ‘Quieren quitar las jaulas’. Esa noche, los altos mandos de la NFL lo vieron por primera vez y dijeron: ‘Oye, no puedes hacer eso”.

Entonces ella respondió: “Sacar las jaulas y sacrificar lo que creo sería como no haber estado nunca allí” y añadió: “Benny, no me importa lo que tengas que hacer, no vamos a cambiar el espectáculo. El Super Bowl es mañana y no vamos a cambiar”.