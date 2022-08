El personaje de Aidan regresará en la segunda temporada de And Just Like That

‘And Just Like That’ estrenó a finales del año pasado y fue todo un éxito, desde ya se sabe que habrá una segunda temporada, sin embargo, se desconoce la fecha exacta de estreno. Ahora hay una excelente noticia para los fans de ‘Sex and The City’.

John Corbett retomará su papel de Aidan Shaw en la franquicia y se encontrará con Sarah Jessica Parker, que interpreta a su antiguo interés romántico, la infame Carrie Bradshaw, así lo confirmó el portal Deadline.

Parece que no será una aparición breve, sería más substancial y en varios episodios a lo largo de la nueva entrega, volviendo a encarnar al empresario de muebles que se convirtió en el segundo amor de la columnista en la popular serie de HBO.

De momento, ni HBO o Corbett se han pronunciado oficialmente al respecto de esta buena nueva que desde ya tiene emocionados a los seguidores de la producción.

Cuando se supo que iba a haber una continuación de Sex and the City, los fans esperaban que Aidan volviera a la trama, cuando se estrenó And Just Like That y se supo que moría Mr. Big, el esposo y eterno enamorado de Bradshaw, muchos pensaron que el segundo novio regresaría, pero nada de esto pasó.

Los seguidores de la saga esperaron muy juiciosos por el regreso de uno de sus personajes favoritos, especialmente porque Corbett había dado indicios de una posible participación en la nueva serie, en una entrevista a Page Six en abril de 2021 dijo: “Creo que yo estaría en algunos (episodios)”.

Sarah Jessica Parker, que además de protagonizar la serie es una de las productoras ejecutivas, hizo su propio comentario frente a lo dicho de su excompañero de escena:

“Fue divertido, fue divertido que él dijera eso”, dijo en el programa Watch What Happens Live en febrero de este año. “Cuando realmente él se acercó, muy amablemente, porque él es todo un caballero, y se disculpó por haber hecho ese chiste, yo estaba como: ‘No, no, no, es un país librero, primero que todo’. Y yo pensé fue un poco encantador y algo divertido”.

¿Por qué Aidan no estuvo en la primera temporada de And Just Like That?

Luego de que la temporada piloto de And Just Like That terminara, el productor ejecutivo Michael Patrick King explicó a Deadline el motivo por el que Aidan no apareció en la temporada, relacionado con, como ya se mencionó, la muerte del esposo de Carrie Bradshaw, Mr. Big.

“Se sentía que esto era demasiado para Carrie”, mencionó. “Esta temporada fue mucho. Queríamos que ella lo asimilara (la muerte de Big) y atravesara la luz, el último episodio se llama ‘Viendo la Luz’. Queríamos que ella saliera. (El regreso de Aidan) es un gran argumento que todo el mundo en casa escribió y nunca fue nuestra intención”.

En la misma entrevista de febrero, Parker mencionó que no descartaba del todo la posibilidad de que el personaje de Corbett regrese para la segunda temporada, “Creo que el sería… o sea, no voy a… sí, todo eso es posible”, mencionó.