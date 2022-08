¿Quién es el enamorado de Margarita Rosa de Francisco en la actualidad?

Margarita Rosa de Francisco es ahora muy mencionada por un motivo diferente a sus observaciones en redes sociales, en estos momentos es centro de atención porque ‘Café con Aroma de Mujer’, uno de sus proyectos más recordados, vuelve a ser trasmitido en la televisión.

Lee también: Margarita Rosa de Francisco se mostró dolida por machete a Café con aroma de mujer

Aquí encuentras más contenidos como este

La caleña protagonizó esta telenovela que fue trasmitida hace casi treinta años, dio vida a la icónica Cecilia Suárez, mejor conocida como ‘Gaviota’, junto al brasilero estadounidense, Guy Ecker.

Al volver a ser el centro del prime time colombiano, muchos televidentes sienten curiosidad por la vida personal de la actriz, que en realidad suele ser muy hermética frente a estos temas más íntimos.

Una de las preguntas más comunes es quién es la pareja romántica de Margarita Rosa de Francisco en la actualidad, pues se trata de un hombre por el que ella misma decidió dejar su natal Colombia y mudarse al extranjero.

¿Quién es el novio de Margarita Rosa de Francisco?

Hace 12 años la actriz se encuentra viviendo en Miami, Estados Unidos, con su novio Will van der Vlugt, un holandés que se dedica a la producción y a la dirección de fotografía, está separado y tiene dos hijos.

Ahora que tiene una vida junto a una de las estrellas más grandes de Colombia han tenido aventuras que los hacen más unidos, según la mismísima Margarita, los dos comparten “un mismo estilo de vida”.

Antes de iniciar el romance, los dos enamorados ya habían tenido varios encuentros en el exterior, ella se lo pensó muy bien teniendo en cuenta que había tenido tres importantes separaciones en su vida amorosa, no esperaba enamorarse, hasta que Cupido la sorprendió por completo.

Además: ¿Por qué los Premios Óscar pidieron disculpas a mujer indígena?

Uno de los pasatiempos del holandés es retratar los momentos cándidos de la también escritora, que hace poco empezó a estudiar filosofía para complementar sus conocimientos.

La columnista comparte diversos gustos con su actual pareja, como la comida el bienestar, se ejercitan juntos, llevan una dieta saludable, de hecho, están interesados en el veganismo, teniendo en cuenta que ambos aman a los animales y buscan una vida coherente con esta pasión.

Vale recordar que hace unos meses Margarita Rosa de Francisco respondió en Twitter por qué ya no vive en Colombia y esta fue su respuesta: “Porque me enamoré de un hombre holandés hace 12 años y vivimos juntos. Pero nunca he roto mis lazos con Colombia en ningún sentido”.