“El poder del perro”, la película más nominada en los premios Óscar y otros datos

Jane Campion (a la izquierda), directora de "El poder del perro" se dio conocer en 1982 con su corto "Peel", desde entonces ha dirigido catorce largometrajes. Foto: Agencia AFP

Una grata sorpresa fueron las 12 nominaciones que recibió la cinta El poder del perro, no solo por ser la más nominada en esta edición, sino que es de Netflix, lo que sigue consolidando a la plataforma en las grandes esferas del cine.

Nteflix tiene otra nominada: No mires arriba, que aunque cuenta con un reparto de lujo como lo es Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrance, Meryl Streep y Cate Blanchet, entre otros, también ha recibido un sinnúmero de críticas por lo que algunos denominan “flojo argumento” de la cinta.

No pasa de moda

West side story o Amor sin barreras, el título español, es la película número 12 dirigida por Steven Spielberg que logra la nominación en la categoría principal. Por encima de él solo está William Wyler, con 13 películas nominadas, pero Spielberg sí ha logrado superar a Wyler en el número total de nominaciones acumuladas por sus películas: 138 candidaturas. Además, se convierte así en el primer director que logra ser nominado en seis décadas distintas (su primera nominación fue por Encuentro cercanos de tercer tipo, en 1977).

Mujeres que se destacan

La neozelandesa Jane Campion, que es la directora de El poder del perro, es la primera mujer que consigue ser nominada en dos ocasiones en la categoría de Mejor Dirección (la primera vez fue por El piano, en 1993).

El callejón de las almas perdidas y No mires arriba suman la novena película para Cate Blanchett que consigue la nominación en la categoría principal, con lo cual supera el récord de Olivia de Havilland, que había aparecido en ocho películas nominadas.

Orgullo nacional

A la película inspirada en Colombia, Encanto, le fue bastante bien. Disney se encuentra año tras año en la categoría de Mejor Película Animada; sin embargo no será fácil decidir al ganador, pues sus rivales Luca, Raya y el último dragón, The Mitchells vs. the Machines y Flee también mostraron propuestas muy creativas. La segunda categoría en la que competirá será en Mejor Canción Original con el tema Dos Oruguitas, interpretada por Sebastián Yatra y por último Encanto también tendrá la oportunidad de conseguir un premio más en la sección Mejor Banda Sonora. Allí competirá contra las películas Don’t Look Up, Dune, Parallel Mothers y The Power of the dog.

El rey Midas de los Óscar

Es lo que podría decir Adam McKay que ha logrado la nominación en la categoría de Mejor Película por tres años consecutivos: The big short, Vice y Don’t look up.

El que sabe, sabe

Es la primera vez en 41 años que ninguno de los nominados en la categoría de Mejor Actor es nuevo en los Óscar y Judi Dench (Belfast), a sus 87 años, iguala a Gloria Stuart (Titanic) como la mujer de más edad nominada a Mejor Actriz de Reparto. Suma ocho nominaciones en total

Amantes y rivales

Los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz hacen historia. Son nominados por primera vez en una misma edición, a Mejor Actor y Actriz Principal, respectivamente. Los dos han conseguido este año su cuarta nominación (cada uno ha ganado un Óscar a mejor actor y actriz secundarios). Bardem lo consigue por su actuación en la cinta Being the Ricardos, que coprotagoniza junto a Nicole Kidman y Cruz por su actuación en la cinta de Netflix, Madres paralelas.

Aunque no serán la única pareja en la entrega del Óscar 2022 que competirá por una estatuilla. Kirsten Dunst y Jesse Plemons tienen dos hijos juntos y son una pareja estable. Están nominados por la cinta The power of the dog a Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto.

Penélope Cruz se apunta otro récord: se convierte en la quinta mujer que consigue ser nominada a mejor actriz por dos películas de habla no inglesa (la primera fue Volver). Las anteriores actrices fueron Sophia Loren, Liv Ullmann, Isabelle Adjani y Marion Cotillard.

Los olvidados

Aunque son pesos pesados de la pantalla grande, sus nombres nos entraron en las nominaciones este año. Ellos son Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Caitriona Balfe, Pedro Almodóvar, Denis Villeneuve, y Sing 2.

