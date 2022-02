Estas son las películas nominadas al Oscar para ver en Netflix

Fotograma de Jennifer Lawrence en el tráiler de "No mires arriba". Foto: Cortesía

Netflix normalizó la posibilidad de ver en casa las películas más importantes de los Oscar. Antes era impensable tener esa posibilidad. Algunos aficionados preferían ver en mala calidad las obras en vez de esperar a que estuviera en salas de cine. Sí, hablamos de cuando varios corrían a buscarlas en al mercado ilegal.

Por suerte las plataformas aparecieron en nuestros dispositivos inteligentes. El consumo del entretenimiento cambió tanto, que a veces nos olvidamos de que tenemos a un clic las mejores películas.

Las nominaciones a los Premios Oscar es una de las noticias más esperadas del año. Hasta que por fin llegaron los filmes que disputarán estatuilla. La ceremonia se insinúa colmada de aplausos, como era antes de la aparición del covid-19.

Los Premios Oscar serán el próximo 27 de marzo. La 94 edición tiene varias candidatas que eran fácil intuir. Una de ellas es la protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo di Caprio. Para muchos No mires arriba (Don’t Look Up) parte como favorita en varias categorías.

Netflix y su listado

Les presentamos el listado de las películas nominadas a los premios que destacan lo mejor del cine occidental. Tick, tick... ¡AUGE!, El poder del perro, No mires arriba, Madres paralelas (se estrenará el próximo 18 de febrero en Netflix), La hija perdida, Los Mitchells vs. la máquina, Robin Robin, Audible, Llévame a casa, Tres canciones para Benazir y La mano de Dios.

¿Cuál es la película con más nominaciones?

El primer lugar es para The Power of the Dog, que tiene 12 en total. Jane Campion compite en la categoría Mejor director.

Encanto tiene tres nominaciones

Encanto, que se puede ver en Disney+, aspira a tres categorías. La primera es Mejor película animada, la segunda Mejor banda sonora y la tercera es Mejor canción original. En esta última, el paisa Sebastián Yatra interpreta Dos oruguitas, cuya letra es del puertorriqueño Manuel Miranda.