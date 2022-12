El príncipe William fue visto en la boda de su exnovia sin Kate Middleton

La familia real sigue estando en boca del mundo entero luego del estreno de la docuserie de Netflix Meghan y Harry basada en la vida amorosa de los duques de Sussex, en las dificultades que enfrentaron en su relación y en las discusiones que tuvieron con miembros de la familia, entre ellos, William.

Ahora, nuevamente, el heredero al trono se ha convertido en tendencia al asistir solo, sin Kate Middleton, a la boda de Rose Farquhar, con quien mantuvo un noviazgo al finalizar sus estudios en Eton y antes de empezar la universidad, lugar en el que conocería a su esposa.

Puedes leer: Kate Middleton usa vestido de 5 mil euros en su estreno como princesa de Gales

La familia real tiene muchas reglas para que sus miembros siempre se comporten de la mejor manera. Así crían William y Kate, príncipes de Gales, a sus 3 hijos. Foto: Getty Images

El príncipe William en la boda de su exnovia

Rose Farquhar se dedica al mundo de la música y participó, como cantante, en la edición británica de La Voz. Su historia de amor con el príncipe William se dio gracias a que su padre, el capital Ian Farquhar, era muy amigo de la familia real.

El romance se consolidó ya que ambos eran miembros del Beaufort Polo Club, pero, terminaron cuando tomaron caminos separados para asistir a la universidad. El hijo del rey Carlos III se fue a Escocia a la Universidad de St. Andrews y Farquhar tomó clases de actuación en el Instituto Lee Strasburg en Nueva York, Estados Unidos.

A pesar de haber tenido una etapa romántica, ahora, el príncipe y Rose son amigos. De hecho, la cantante también estuvo invitada a la boda de Kate y William en el 2011 y a la de Harry y Meghan en el 2018.

Lee también: Rey Carlos III: esta es la maldición que ronda al diamante de la corona

Por otro lado, a la boda también asistió otra exnovia del príncipe de Gales, Olivia Hunt, quien iba acompañada por su esposo, el abogado Nicholas Wilkinson. Hunt, fue novia de William mientras estaba en la universidad, de hecho, la primera vez que vió a Kate, el príncipe se encontraba saliendo con Olivia.

Así mismo, en la boda Rose Farquhar con George Gemmell, se encontraba el exnovio de Middleton, Rupert Finch, que acudió acompañado de su actual mujer, Natasha Rufus Isaacs. Al igual que Olivia, Gemmell era novio de Kate cuando se conoció por primera vez con el heredero al trono de Inglaterra.

Este grupo de amigos se conoce desde hace muchos años atrás, todos hacen parte de un círculo social donde se conocen por décadas, lo que hacía el encuentro aún más especial. Por eso, el príncipe de Gales no escatimó y confirmó su asistencia a la boda.

Puedes leer: Las cinco técnicas de crianza que usan William y Kate para educar a sus hijos

Medios internacionales han hecho hincapié en que Middleton no fue a la boda en compañía de su esposo. Varios han afirmado que princesa no fue invitada y otros, indicaron que fue una decisión unánime entre la pareja para no acaparar las miradas de la prensa.

De hecho, el mismo William se encargó de no llamar mucho la atención al ir con un esmoquin discreto y al entrar y salir de la parroquia de Santa María la Virgen de Tetbury, lugar de la ceremonia, sin llamar la atención de quienes estaban alrededor.