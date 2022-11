El puestazo con el que Piqué sueña en Barcelona: ¿Esa fue su razón para renunciar?

El pasado 3 de noviembre el jugador Gerard Piqué sorprendió al mundo del deporte y a sus seguidores con la gran noticia de su retiro del fútbol.

A sus 35 años el defensor ha logrado 8 ligas, 3 Champions League, 7 Copas del Rey, ser campeón del mundo con la selección de España y mucho más.

¿Piqué tiene otra meta en Barcelona?

El defensa le puso fin a su etapa en el FC Barcelona y se fue agradecido con los hinchas, con el cuerpo técnico y con su familia por haberlo apoyado desde los 10 años en sus inicios en el fútbol.

Ahora en medios se dice que al parecer su salida se debió a otra razón y esa podría ser un puesto en el club de Barcelona.

En medio de un video en redes sociales, Piqué expresó todo el agradecimiento a la larga carrera que ha tenido en este deporte y hablando en catalán aseguró que ahora haría parte de las voces que alentarán al equipo por más tiempo.

“Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. pero ahora quiero ser yo quien hable de mí. Como mucho de ustedes soy del Barsa desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé” empezó diciendo.

Aunque el jugador aseguró no volver al fútbol y lo dejó claro en el mensaje del video publicado en sus redes, lo cierto es que podría regresar pero en carácter de administrativo, ya que uno de sus sueños es adquirir la presidencia de ese club.

“Quiero ser presidente del Barcelona. Es un paso que me gustaría tomar cuando me retire. No me veo como entrenador. No creo que lo disfrutaría tanto”, comentó en el 2016 cuando era cuestionado sobre su futuro.

Mientras esto pasa, hasta el momento se conoce que piensa seguir en el mundo empresarial, pues el jugador ha invertido actualmente: inmobiliaria, restaurantes, videojuegos y eventos deportivos.

Teniendo en cuenta esto, Piqué no se tendrá que preocupar por su economía, pues además podrá vivir en la mansión de Barcelona en la que vivía con Shakira y sus hijos.

Así es la mansión de Barcelona

De acuerdo con lo destacado por la revista OkDiario “la vivienda se destaca por su enorme tamaño y su decoración con tonos neutros y claros, para dar luminosidad a una casa con grandes ventanales y bonitas vistas”.

El canal de Youtube Sofoo logró realizar un house tour por la villa tiempo atrás, en el video se ven varias habitaciones y espacios con los que cuenta la mansión.

“La mansión tiene 3.800 metros cuadrados y es suya desde 2012″, destacó. La cocina es una de las áreas que más llama la atención por su tamaño “es muy clara y tiene acceso directo al jardín, con grandes cristaleras y una isla en medio. La propiedad también cuenta con zonas de juegos, de estudio, biblioteca, un gimnasio con todo tipo de detalles y máquinas, un gran jardín, pista de baloncesto y de pádel”.

Situada en una de las zonas más exclusivas de Barcelona, este será el hogar al que se pase a vivir Piqué después de que la barranquillera parta hacia Estados Unidos.