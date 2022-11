Kendall Jenner cumple 27 años, ¿de cuánto es su fortuna?

Kendall Jenner es conocida mundialmente por su participación en el mediático reality ‘Keeping up with the Kardashians’. Sin embargo, sus ingresos no solo provienen de este programa.

Además de aparecer allí, una de las menores del clan Kardashian-Jenner ha construido su imagen como una de las modelos más prestigiosas del mundo de la muda. Esto le ha permitido amasar una gran fortuna.

Fortuna de Kendall Jenner: ¿Cómo logró acumular su dinero?

Siendo considerada como una de las mujeres más bellas del mundo, Kendall Jenner se caracteriza por estar alejada de los escándalos amarillistas y ser una persona más privada de su vida en general.

En realidad, su personalidad es muy diferente a sus hermanas, pues los medios rara vez han publicado algún rumor o escándalo relacionado con su vida amorosa o personal.

Ha logrado desfilar en grandes pasarelas del mundo, ser la imagen de marcas como Victoria Secret, Chanel, Givenchy, Marc Jacobs entre otros.

Además de estar modelando con las mejores marcas de moda y belleza del mundo, la joven decidió crear su marca de tequila 818, de la cual también ha logrado recibir ingresos.

¿Qué tan rica es Kendall Jenner?

Según la revista Forbes, “el valor neto de Kendall Jenner hasta el momento es de $ 74 millones de dólares, unos 371 mil millones de pesos colombianos al cambio de hoy. Kendall tiene más de 240 millones de seguidores en Instagram y otras redes sociales a través de las cuales gana más de $20 millones cada año”.

Igualmente, a través de sus cuentas de redes sociales, “Kendall Jenner atrae a millones de seguidores cada semana. La joven comercializa sus productos cosméticos entre sus seguidores, ahorrando así cientos de miles en costos de marketing y ganando millones de dólares. Durante los últimos doce meses, la modelo realizó ventas brutas de más de $36 millones y obtuvo una ganancia de hasta $9 millones de dólares”.

Tequila 818

En mayo de 2021, la modelo de 27 años dio a conocer su marca de tequila, llamada 818. Y se ha convertido en todo un éxito, pues de acuerdo a Page Six, la bebida se ha vendido en alrededor de 80 países.

Una fuente le contó al medio que Kendall a penas puede satisfacer la demanda de sus consumidores y distribuidores. En varias tiendas, 818 se habría agotado rápidamente en las primeras 24 horas de exhibición. Al salir a la venta a nivel digital, las botellas disponibles se habían acabado tan solo cuatro horas después de su lanzamiento.

818 es el código de área de Los Ángeles, la ciudad en la que nació la modelo. El consumidor puede elegir entre tres tipos: blanco, añejo y reposado.

La bebida ya fue galardonada y recibió el premio World Tequila Awards. En 2020, 818 recibió la conmemoración como el mejor tequila reposado. Fue descrito como una bebida con toques de nuez y caramelo. Además, también tiene aromas y sabores dulces y ahumados del roble, la vainilla y la canela.

Ingresos de Instagram de Kendall Jenner

Kendall tiene más de 260 millones de seguidores en Instagram y otras redes sociales. “Las marcas se acercan a Kendall Jenner para promocionar sus productos a través de sus cuentas de redes sociales. Por cada publicación de patrocinio o promoción de marca, Kendall Jenner gana hasta $ 750,000. En los últimos 18 meses, Kendall Jenner ha ganado más de $20 millones a través de dichas promociones de marca”, destacó por su parte la web Caknowledge.

La joven vive en su lujosa mansión “de 10,300 pies cuadrados ubicada en Los Ángeles. Kendall Jenner ha comprado esta propiedad por un precio de $15 millones de dólares. La casa de Kendall Jenner está equipada con 8 habitaciones, 10 baños, 3 piscinas grandes y más características similares”.