El sonido explosivo de Colombia: “Memoria”, una experiencia hecha película

El julio, en medio del 74° Festival de Cannes se estrenó la película “Memoria”. Una producción grabada en Colombia y dirigida por el director tailandés Apichatpong Weerasethakul. La cinta fue coproducida por la colombiana Diana Bustamante y cuenta con la actuación de la actriz escocesa Tilda Swinton y los colombianos Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego.

El filme obtuvo el premio del Jurado durante el festival y llega a salas de cine este 30 de septiembre. En entrevista con la Revista Cromos, el director de la cinta nos contó cómo fue el proceso de grabación y construcción de la película. Además, relató qué fue lo más le gustó del país y lo que cree que debemos mejorar.

¿Cómo fue el proceso de construcción de la historia de “Memoria”?

De forma pausada y reflexionando sobre todo el proceso, Api, como lo llama su equipo, dijo que Memoria “es como un collage de la experiencia de viaje que hice de 2017 a 2018. Iba a las principales ciudades y también a lugares como Chocó. Se trata de impresión, partió del sonido explosivo que es protagonista en la película. Y por supuesto, de querer trabajar con Tilda, la idea de ser desconocidos, el aislamiento y el dolor”.

¿Qué fue lo más desafiante durante la filmación de la película?

El director de la cinta aseguró que el reto más grande “fue encontrar el ritmo de la película. Me tomó un tiempo, incluso en la parte de edición, comprender el sentimiento de tristeza y esperanza”.

El sonido es muy importante en la película, ¿por qué te enfocaste en el sonido?

La cinta gira en torno a la búsqueda de un sonido que la protagonista, Jessica, interpretada por Tilda Swinton, está tratando de encontrar. Api relata que “la película comenzó a partir de este sonido que tenía en mi cabeza, por lo que partió de allí. Experimentamos el espacio no solo visualmente, sino que también el sonido contribuye mucho a nuestra comprensión de ciertos lugares y sus identidades”.

¿Qué es lo que más te gustó de Colombia?

Sin pensarlo dos veces y con una gran sonrisa en su rostro, Api contestó “la comida, especialmente aguacate”.

En medio de risas y un poco de vergüenza, el cineasta añadió “¿Quieres escuchar lo malo de Colombia? Es el inodoro. Tienen un sistema sanitario muy malo aquí. Viajé mucho por todo el país y fue muy difícil encontrar un buen baño. Por favor tengan un gran movimiento para arreglar los baños”.

Para Api, la comida colombiana marcó su viaje. Añadió que “la comida era increíble, y otra cosa era la gente. Son increíbles, realmente no sé por qué, pero cuando la gente sabe que estoy haciendo una película, son realmente abiertos sobre sus historias”.

Además del aguacate, ¿qué más disfrutaste de la cocina local?

AW: “Me gusta el ajiaco, es como el cielo. También disfruté de la comida fusión, es muy interesante. Creo que necesitan mejorar la comida asiática, es un poco salada”.

¿Volverías a filmar aquí?

AW: “Por qué no. Estoy realmente inspirado, y al decir aquí no me refiero solo a Colombia. Podría ser en América Latina. Creo que hay muchos recuerdos en la región y eso me atrae”.

¿Cómo fue trabajar con Elkin Díaz y Juan Pablo Urrego?

Al preguntar por los dos actores colombianos, Api desglosó una lista de elogios para Díaz y Urrego. El director explicó son “mis ángeles. Estaban muy concentrados. Mi película no es como las demás, lo que significa que filmé tomas largas que podían durar hasta 10 minutos. Entonces, [actuar] no se trata de memoria, sino de recordar y entender.

A veces, es realmente difícil para los actores ser ellos mismos o estar en el momento al no ser como la actuación de una telenovela. Por ellos me mostraron mucha paciencia y estilos y quedé realmente impresionado”.

En Cannes apoyaste los disturbios sociales que se estaban produciendo aquí en Colombia, ¿por qué decidiste hacerlo?

AW: “Pienso en Tailandia y todos los problemas comunes como la vacunación, la corrupción y tantas cosas. Aquí hay violencia, abuso de poder y Cannes es una gran plataforma. No solo celebra el cine, sino que debido a que el cine se trata de la vida, debemos hacer que la gente entienda los diferentes ángulos de la vida. Necesitamos ser el centro de atención para que los políticos locales sepan que no se trata solo de ellos, sino de todos”.

¿Puedes invitar a nuestros lectores a ver la película y disfrutar de la experiencia?

“Siento que esta es una película muy especial para mí, no sé cuánto puedo traducir mi impresión aquí. Esta película no es una historia, es una experiencia, no lo piensen demasiado y disfruten”.