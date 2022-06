Jennifer Lopez presenta a su hija Emme con pronombres neutros

Jennifer Lopez tiene dos gemelos de 14 años, uno de ellos es Emme. Foto: Getty Images

Muchos conocieron a Emme, una de los hijos de Jennifer Lopez, durante el show de medio tiempo de la diva en el Super Bowl hace un poco más de dos años. La joven cantó ‘Let’s Get Loud’ y ‘Born in the U.S.A’ acompañada de su madre, mientras enviaban un mensaje sobre la migración latina a Estados Unidos.

Ahora, la hija de Jennifer López y Marc Anthony vuelve a ser noticia, ya que recientemente se declaró una persona no binaria y que prefiere ser tratada con pronombres neutros, por ejemplo, “elle”.

Resulta que Jennifer Lopez se presentó este fin de semana en la Gala Diamante Azul de la Fundación del equipo de béisbol, los Dodgers, en Los Ángeles. La cantante invitó al escenario a Emme Muñiz, uno de los gemelos que tuvo con el intérprete de ‘Vivir mi Vida’.

Lo que llamó la atención fue que Lopez usó lenguaje inclusivo para presentar a Emme, usó “elle”, dejando claro que prefiere el lenguaje no binario, “Elle está muy muy ocupade, llene de reservaciones en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten…”.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y le pido que cante conmigo todo el tiempo y no lo hace. Así es que esta es una ocasión muy especial”, expresó la intérprete de ‘Una Noche Más’, dejando claro lo que significa para ella ese show, en ese instante salió Emme, a quien recibieron con aplausos y vitoreo.

Durante el show, la hija de Jennifer Lopez cantó ‘A Thousand Years’, una balada de Christina Perri, y volvió a interpretar el éxito de Bruce Springsteen.

Para este espectáculo, la diva del Bronx escogió un atuendo de tres piezas en color menta, un bralette, un pantalón fluido y una bata con plumas de avestruz. Emme llevó un conjunto de camisa y bermuda, todo en color fucsia, acompañado de una cachucha negra, asimismo, mostró su nuevo look, un corte bastante corto.

Jennifer Lopez habló de su vida tras terminar con Marc Anthony

Vale recordar que recientemente Jennifer Lopez publicó su documental ‘Halftime’ en Netflix, además de hablar de su concierto en el Super Bowl, también abrió su corazón e hizo referencia a cuando se separó de Marc Anthony.

“Como artista, me perdí un poco sobre quién era intentando construir una vida perfecta, una vida familiar. Cuando mis hijos cumplieron 3 años, me divorcié, era una mamá soltera con dos hijos pequeños”, mencionó la también actriz.

Asimismo, confesó que le fue difícil volver a conseguir trabajo: “A los 42 años, los papeles en el cine no llamaban a mi puerta y cuando volví al trabajo, sentí que ya no sabía cuál era mi valor”.

“Estaba haciendo ‘American Idol’, ese fue mi primer gran trabajo después de tener bebés y fue bueno para mí en ese momento. La gente podía verme por quien era, y eso lo cambió todo”, recordó la artista.