Entre lágrimas, Eugenio Derbez reveló detalles de cómo fue su accidente

El pasado 30 de agosto se conoció que Eugenio Derbez había tenido que ser operado de emergencia, luego de que se confirmara que tuvo un fuerte accidente, el cual le provocó atención médica inmediata.

El actor, es conocido por realizar películas como ‘No se aceptan devoluciones’ y la ganadora del Óscar, CODA, en la que Eugenio interpretó el papel de profesor de música. También se le conoce por ser el creador de series de comedia como ‘La familia peluche’ en la que demostró tener buen talento para el humor.

Eugenio Derbez: ¿Qué le pasó al actor?

Este fin de semana se conoció a través de Instagram, que Eugenio Derbez decidió hacer un pequeño ‘En vivo’ para hablar del tema y la cantante y esposa del intérprete, Alessandra Rosaldo, fu la encargada, no solo de ayudarle a lograrlo sino además de arreglarlo para sus seguidores.

En el video, el actor de ‘No se aceptan devoluciones’ se mostró tendido en una cama y en su lado derecho cubierto por unas bandas, ajustado por unas máquinas que le han ayudado en su proceso de recuperación.

Hablando bajito y sin poderse reír debido al dolor, el actor empezó agradeciendo a sus seguidores, familiares y amigos por todo el apoyo que le han prestado y todas las atenciones que han tenido con él. Aclaró también, que todos los mensajes que ha recibido no los podrá responder porque se demoraría mucho.

“La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”.

Igualmente dijo que si bien estaba muy contento con sus proyectos y los premios ganados por CODA “me sentía ahogado, como en una cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”.

¿Cómo fue el accidente de Eugenio Derbez?

En el video el actor narró que la caída que sufrió fue mientras estaba probando un juego de realidad virtual junto a su hijo. Allí no se percataron que el espacio estuviera libre de obstáculos y cuando empezó todo se tropezó y cayó por unas escaleras.

“Moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”.

Después dijo que escuchó cómo se habían quebrado varios huesos: “Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas (...) después tuve que viajar a Los Ángeles para que me pudieran prácticamente reconstruir el hombre y acomodarme el brazo”.

“Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas he estado prácticamente dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he ‘checado’ los mensajes”, expresó.