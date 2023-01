“Eso no te define”: Ana Karina Soto ante críticas a su esposo por usar falda

El actor Alejandro Aguilar, esposo de la reconocida presentadora Ana Karina Soto, se ha convertido en tendencia las últimas horas, y no por las áreas en las que se desempeña el ibaguereño sino por un detalle de su estilo. Tanto él como su esposa han estado envueltos en un escándalo por los ‘haters’ que han decidido criticado a Aguilar.

A través de redes sociales la familia Aguilar Soto compartió algunas imágenes de cómo fue su celebración de fin de año, que, por cierto, en esta ocasión era particularmente fuerte ya que sería la primera vez que Ana Karina lo pasaría sin su madre, quien falleció en julio de 2022.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Lee también: ¿Quién es Camila Jiménez la periodista trans que debutó en Noticias Caracol?

¿Qué pasó con Ana Karina Soto y su esposo Alejandro Aguilar?

En la fiesta de fin de año se puede ver a Alejandro vestido con una camisa blanca, falda oscura hasta las rodillas, botas de estilo punk y sus uñas pintadas. Junto a la imagen se pueden leer las palabras de Ana Karina Soto sobre la velada:

“Una despedida de año sin mi mamita linda ¡Pero rodeada de mucho amor! Gracias @alejoaguilar82 por hacer todo lo humanamente posible para que este día fuera de mucho amor, esperanza, agradecimiento y optimismo”.

Aunque en la foto se puede apreciar que estaban compartiendo un buen momento familiar y tratando de llevar de la mejor manera el primer fin de año sin su madre, los comentarios no tuvieron compasión con un pequeño detalle, dejando de lado el amor que Ana Karina quería transmitir.

“Y el esposo se disfraza?”, “Que mal gusto la pinta de tu esposo”, “Que pareja más dispareja”, “Mi opinión que boleta de Marido no saldría a ningún lado con él”, son algunos de los mensajes que pusieron en la publicación los llamados ‘haters’.

Recomendado: “Mejor que no salga”: Bad Bunny volvió a quitarle el celular a varios fanáticos

La respuesta del esposo de Ana Karina Soto a sus haters

Ante esta cantidad de reacciones, que además los cuestionan como padres al permitir a su hijo Dante pintarse las uñas, Alejandro envió un mensaje contundente:

“Prefiero llevar puesta una falda y no llevar tanto resentimiento y odio en mi ser. La homofobia, la xenofobia, la transfobia, la aporofobia, el racismo, etc. Sí uñas pintadas. Sí falda. Sí pelo largo. Sí Dante es feliz con pelo largo y uñas pintadas. ¿Ustedes creen que eso es una enfermedad y por eso nuestro hijo será gay o sus hijos? Por favor, amigos y amigas, más amor en su corazón. Observen su interior y no solamente su vestuario. Y si mañana tengo un hijo gay, será una belleza. No será un escándalo. Tampoco una enfermedad. 🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Y, por último: egipcios, griegos, romanos... Todos ellos usaban faldas. Por cierto, en la antigua Edad Media, también existen evidencias del uso de falda. Seguramente fue desapareciendo por el pantalón. Ojo: después el uso del pantalón también fue normal para las mujeres. Tan solo los escoceses mantenían y mantienen el uso de la falda como prenda exclusiva para hombres. “Origen desde siglo XVIII” Mejor dicho… un poco de historia.

Dejen la Homofobia, eso sí, definitivamente es estar enfermos”

Te puede interesar leer: Megan Fox busca novia: la actriz nuevamente revolucionó las redes sociales

Por su parte, Ana Karina tampoco se quedó callada y salió a defender a su pareja en redes, dando un fuerte mensaje de reflexión e inclusión en sus historias.

“Este es un mensaje para todas esas personas que creen, todavía, que tu manera de vestir, de llevar tu pelo [largo, corto, de un color específico], si te vistes de pantalón o falda [sea hombre o sea mujer], como lleves las uñas, si es minifalda, ‘crop top’; eso te define. No, eso no te define...

Te define tu manera de ser, de comportarte, de pensar, de sentir, de hablar, de respetar. De respetar, sobre todo, las diferencias. Todos somos distintos, todos somos ‘mundos diferentes’, somos seres humanos con gustos absolutamente distintos. En la variedad está el placer. Así que, por favor, más empatía. Respetemos los gustos”.