“Mejor que no salga”: Bad Bunny volvió a quitarle el celular a varios fanáticos

Bad Bunny continúa siendo tendencia debido a sus últimas reacciones ante sus fanáticos, pues todos desean tener un recuerdo único del artista más que la música.

También te puede interesar: Las razones por las que Carmen Villalobos ya no aparece en redes sociales

Aquí encuentras más contenidos como este

Teniendo en cuenta que su fama y el número de seguidores ha ido creciendo, al igual que su carrera, Bad Bunny sabe perfectamente que en América Latina y en el mundo lo aman, por ello ha intentado llevar su vida personal un poco libre de las cámaras.

¿Qué hizo Bad Bunny para ser famoso?

Es el artista que hoy por hoy mueve a millones de personas al rededor de su talento y además ha sido galardonado con los mejores reconocimientos a la música.

Si bien el puertorriqueño es uno de los más famosos en su género y gracias a su música ha ido escalando a pasos agigantados varios escenarios, no desea que en su tiempo libre sus seguidores lo interrumpan de manera abrupta para tener una foto con él.

Justamente eso quedó demostrado en un video que se viralizó del artista este fin de semana y aunque se llevó muchas críticas el puertorriqueño lo volvió a hacer.

Ya van dos videos que evidencian que la actitud del artista a quienes lo interpelen de manera abrupta no va a ser nada positiva, al contrario, podrían a llegar a desesperarle mucho. Y es que en este segundo video, se ve a Bad Bunny arrebatando de nuevo el celular de dos fanáticos que se encontraban a la entrada del bar al cual iba llegando en República Dominicana.

Por supuesto que estos actos del reconocido artista están generando polémica en las redes, pues si bien hay quienes defienden su respuesta en ambas ocasiones, hay quienes lo critican e incluso piden represalias en su contra.

En el video, que hasta el momento ya cuenta con miles de reproducciones, se puede apreciar cómo en medio de la gente, el cantante se va haciendo paso para segundos después arrebatarle su teléfono al fanático que lo grababa.

Tras conocerse, varios seguidores no dudaron en comentar sus repetidas reacciones: “Se enloqueció el hombre, no pudo con su profesión”; “Se viene una canción”; “Síganle dándole plata a su ídolo”; “Este tipo mejor que no salga a la calle!”; “Sigan idolatrando”; “Mejor que no salga de su casa”; “Ya tiene plata para vivir dos vidas más, ya qué más le puede importar!”; “Se le subió la fama”; “Va a sacar una canción llamada lanza celulares”; “De ser humilde trabajador pasó a ser una persona engreída y con la fama en la cabeza, y está mostrando de dónde viene. Sigan idolatrando”.

Cabe destacar que después del primer suceso, el cantante no dudó en responder ante los señalamientos y publicó un conciso mensaje en el que aclaró su actuación.

“La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió Bad Bunny en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que estas no son las únicas veces que el artista se comporta de esta manera con un fanático, pues en uno de los conciertos que brindó en Estados Unidos hizo lo mismo, lanzando el teléfono de uno de los asistentes al show quien buscaba tomarse una foto con él.

Puedes leer: Horóscopo Chino 2023: Así serán las predicciones del Año del Conejo