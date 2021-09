Esta es la gran fortuna de Kylie Jenner y la herencia que dejará a sus hijos

Kylie Jenner es conocida mundialmente por su participación en el mediático reality ‘Keeping up with the Kardashians’. Sin embargo, sus ingresos no solo provienen de este programa. Además de aparecer allí, la menor del clan Kardashian-Jenner ha construido un emporio empresarial de cosméticos. Esto le ha permitido amasar una gran fortuna.

Ahora con el anuncio de su segundo embarazo, muchos se preguntan de cuánto sería la herencia que la influencer y empresaria les dejaría a sus dos retoños. Aquí te contamos cómo anunció que se convertirá en madre nuevamente y la gran fortuna que sus hijos heredarían.

Este es el tierno vídeo con el que Kylie Jenner confirmó su segundo embarazo

Desde hace varias semanas se había especulado que Kylie Jenner se encontraba nuevamente en embarazo por unas declaraciones que dio Caitlyin Jenner, padre de la empresaria. Sin embargo, no fue sino hasta este 7 de septiembre que la influencer lo confirmó a través de un tierno vídeo en su cuenta de Instagram.

En las emotivas imágenes se ve a Kylie compartir la noticia con varios de sus familiares, quienes se alegraron mucho por la llegada de un nuevo integrante. El padre del bebé es Travis Scott, con quién anteriormente ya había tenido una relación y es el progenitor de Stormi Webster.

Aquí puedes ver el dulce y tierno vídeo:

En años anteriores, Kylie había expresado su deseo de ser madre de nuevo junto a Scott. Pero la ruptura de la pareja había puesto fin a esa posibilidad. Tanto la empresaria como el cantante habían demostrado tener una buena relación para criar a su hija.

La gran fortuna que heredarían los hijos de Kylie Jenner

De acuerdo con Forbes, actualmente, Kylie Jenner tiene una fortuna de 620 millones de dólares. En pesos colombiano la fortuna de Kylie es de $ 2.366.521.400.000. Si los hijos de la empresaria recibieran en este momento su herencia, cada uno tendría una fortuna de 310 millones de dólares. Stormi Webster, hija mayor de Kylie, y el bebé que viene en camino se quedarían con $ 1.183.260.700.000 de pesos colombianos.

Este patrimonio proviene principalmente de su empresa Kylie Cosmetics. La compañía vende productos para el cuidado de la piel y maquillaje. Algunos de los productos estrella son sus kits para los labios que cuestan en promedio 29 dólares, es decir, $ 110.692 pesos colombianos. Otro producto es la espuma limpiadora para el rostro que cuesta 24 dólares, lo que se traduce en $ 91.607 pesos.

En 2019, Kylie vendió el 51 % de su negocio a Coty Inc por 600 millones de dólares. Luego de pagar impuestos, la influencer se quedó con 540 millones de dólares. Forbes resalta que la empresaria se ubica en la casilla número 51 de la lista de mujeres hechas por sí mismas (America’s Self-Made Women 2021).

El pasado mes de agosto, Kylie anunció que prepara una nueva marca de ropa de vestidos de baño para mujeres que tendrá el nombre de Kylie Swim. Este nuevo emprendimiento agrandaría la gran fortuna de la pequeña de las Kardashian.