Esta es la nueva casa al revés que abrió sus puertas en Guatavita Foto: Instagram

Esta nueva atracción, situada muy cerca de Bogotá, es el nuevo lugar de fascinación para turistas y visitantes que buscan salir del ruido de la ciudad y encontrar algo de diversión perfecta para la familia.

La casa, construida de tal manera que genera una ilusión óptica en sus espectadores, tiene una inclinación de 5 grados a un lado y 5 grados hacia atrás, y da la impresionante sensación de haber sido totalmente invertida, como si fuera por un huracán que la dejó a su suerte en la mitad de la vereda de Santa María de Guatavita.

Como su base y sostenido en el piso se encuentra el techo verde, de tejas y construcción convencional caricaturesca, y desde el piso al levantar la mirada se alcanza a ver la entrada principal elevada en el aire, de donde también se agarra la simulación de un pequeño jardín en donde se parquea un automóvil rojo.

La curiosa casa fue creada y diseñada por el austríaco Fritz Schall, quien vive desde hace 22 años en Colombia. Inició su construcción hacia 2015 y hasta hoy vemos sus resultados.

La fascinación por crear mundos fantásticos, y jugar con la realidad está en todas las casas de espejos, en los parques de diversión, e incluso en las casas de terror.

Ha de ser por esto que tantas atracciones son exitosas y replicadas en el mundo una y otra vez, y prometen una nueva realidad a sus visitantes con tan solo manejar un par de horas, o cruzar sus puertas.

Esta casa no es la excepción, pues la inspiración de Schall fue una atracción similar en su país, una casa al revés que le hizo considerar que en Colombia esta sería todo un éxito.

Y desde luego lo es, pues está diseñada como una casa convencional en donde cada uno de sus espacios y ambientes parece familiar, pero en realidad, no lo es, pues todo está invertido: el mesón de la cocina está en el techo, el lavamanos del baño también, y mientras tanto, el visitante está situado seguramente al lado de un bombillo.

La casa y los espacios se prestan para hacer sesiones de fotos y para capturar rincones llenos de ilusiones ópticas y diversión.

No hay que preocuparse si al principio se siente algo de vértigo, pues el cerebro se toma un tiempo para acostumbrarse a ver todo completamente “al revés”, y lentamente logra adaptarse a la ilusión óptica.

¿Qué más ofrece la casa invertida de Guatavita?

Para todos sus visitantes, la casa al revés también ofrece servicio de parqueadero gratuito, zona de juegos para todas las familias y los niños, y además, un restaurante. La casa al revés está situada en la vereda Santa María de Guatavita.

El costo de entrada para los adultos es de 18.000 pesos y 14.000 pesos para los niños mayores de 3 años. Los más pequeños no deben pagar la boleta. Los horarios de visita son de lunes a sábados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. los domingos.